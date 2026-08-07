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Baschi spricht im Interview über neues Album und den Leo-Tanga

Video: watson/nina bürge

«Für das schäme ich mich auch»: Baschi über Fails, Fans und seinen Leo-Tanga

Mundart-Musiker Baschi ist seit zwei Jahrzehnten Teil der Schweizer Musiklandschaft. Seit neustem ist er Vater eines kleinen Jungen und feiert jetzt auch noch das Erscheinen seines zehnten Studioalbums. Wir haben ihm eure Fragen gestellt.
07.08.2026, 09:5307.08.2026, 14:30
Nina Bürge
Nina Bürge
Delia Klo
Delia Klo

Der Schweizer Mundart-Musiker Baschi bringt am Freitag, 7. August sein zehntes Studioalbum «Bürgin» raus. Baschi, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Bürgin heisst, ist mit Hits wie «Bring en hei» seit über 20 Jahren in der Schweizer Musikszene bekannt. Angefangen hat alles in der ersten Staffel der Casting-Show «Music Star», wo der damals 17-Jährige zwar schon als Fünftplatzierter ausschied, sich jedoch trotzdem einen Plattenvertrag bei Universal sichern konnte und der kommerziell erfolgreichste Kandidat der Sendung wurde.

Aus Anlass seines neuen Albums haben wir ihn zum Interview im Zürcher Prime Tower getroffen und haben dem frischgebackenen Vater mal so richtig auf den Zahn gefühlt. Dabei haben wir nicht nur über «Bürgin» gesprochen, sondern wollten auch wissen, was die beste und schlechteste Entscheidung seines Lebens war und was ihm durch den Kopf ging, als er vor etwa zehn Jahren in einem Leo-Tanga am Argovia-Fäscht auftrat – natürlich wollten wir auch wissen, ob er sich dies wieder getrauen würde.

Video: watson/nina bürge

Übrigens –

Du möchtest Baschi live erleben?
Am Samstag, 5. September 2026, geht das Argovia Fäscht auf dem Birrfeld im Kanton Aargau in die nächste Runde. Neben nationalen Acts wie Baschi, Naomi Lareine und Anna Rossinelli erwarten dich auch internationale Acts wie Ray Dalton, Alle Farben und Kool Savas. Food- und Getränkestände sorgen für eine ausgelassene Festivalstimmung.
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Bild: Radio Argovia

Das Argovia Fäscht ist das letzte Openair der Sommersaison, auf dem der 39-jährige Musiker spielt. Im Oktober startet dann seine Tour durch die Schweiz.

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19 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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baBIELon
07.08.2026 10:11registriert August 2016
echt jetzt? Das ist alles was ihr mit Baschi macht? 5 Fragen, Antworten sind knapp 3 Sätze lang und dann ist's schon vorbei?

Watson - News und viel Blabla ohne Deepness!

Wäre mittlerweile echt der passendere Slogan :(
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