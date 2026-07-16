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«Star Wars»-Lichtschwert wurde für eine Millionensumme versteigert

Stars Wars Lichtschwert
Das Schwert gehört zu den ikonischen Requisiten der Filmgeschichte und war in dem Film «Das Imperium schlägt zurück» (1980) zum Einsatz gekommen.Bild: Heritage Auctions

Dieses «Star Wars»-Lichtschwert wurde für eine Millionensumme versteigert

16.07.2026, 06:1116.07.2026, 06:11

Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in den USA für 3,75 Millionen Dollar (knapp 3,02 Millionen Franken) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Wer die berühmte Requisite erstanden hat, wollte eine Sprecherin auf Anfrage nicht verraten.

Das Schwert gehört zu den ikonischen Requisiten der Filmgeschichte und war in dem Film «Das Imperium schlägt zurück» (1980) zum Einsatz gekommen. Der US-Schauspieler Mark Hamill zückte darin in seiner Rolle als Luke Skywalker die Waffe in einem legendären Zweikampf mit Darth Vader. Bei dem Showdown schlägt ihm der Bösewicht die rechte Hand ab.

Lichtschwert samt Hand

Das jetzt versteigerte Lichtschwert ist mit einer prosthetischen Hand verbunden, die bei den Dreharbeiten eingesetzt wurde. Die Requisite stammte von dem 2013 verstorbenen Maskenbildner Stuart Freeborn, der zahlreiche «Star Wars»-Charaktere gestaltet hatte. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Lichtschwert aus einer privaten Sammlung nun erstmals öffentlich angeboten. Das Mindestgebot lag bei einer Million Dollar.

Der erste Film der «Star Wars»-Saga, «Krieg der Sterne», war 1977 erschienen. Darin spielten Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill die Hauptrollen. Die von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas erschaffene Saga ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte. (sda/dpa)

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