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Zum Nationalfeiertag: Beyoncé bringt neuen Song heraus

Zum Nationalfeiertag: Beyoncé bringt neuen Song heraus

04.07.2026, 22:2204.07.2026, 22:22
Hier kannst du dir «Morning Dew (Donk)» auf YouTube anhören.Video: YouTube/Beyoncé

US-Superstar Beyoncé hat ihren Fans pünktlich zum 250. Geburtstag der USA einen neuen Song geschenkt. Die 44-Jährige veröffentlichte «Morning Dew (Donk)» überraschend im Internet. Den langsam-groovigen Song habe sie gemeinsam unter anderem mit dem Musiker Pharell Williams geschrieben und produziert, hiess es.

Beyoncé gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Zuletzt hatte sie 2024 das Album «Cowboy Carter» veröffentlicht. (sda/dpa)

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