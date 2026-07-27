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Buckliger Waschbär: Das steckt hinter dem Internetphänomen «Jimothy»

Buckliger Waschbär: Das steckt hinter dem Internetphänomen «Jimothy»

Ein bisschen buckelig und sehr süss: Ein körperlich deformierter Waschbär aus der US-Stadt Seattle ist zur Internetsensation geworden.
27.07.2026, 02:2527.07.2026, 02:25

Das Tier mit knubbeligem Körper und langen Beinen wird wegen seines Aussehens etwa als die Fleischwerdung einer Waschbär-Skizze eines Kindes – oder eines wenig talentierten Malers bezeichnet.

Die Stadt organisierte am Sonntag eine Veranstaltung zu Ehren des Tiers, das vor allem im Stadtteil Ballard gesichtet wurde. Mitte des Monats hatte eine Nutzerin das erste virale Video des Tiers gefilmt und es auf «Jimothy» getauft – ein Fantasiename zusammengesetzt aus Jim und Timothy. Kurz darauf postete die US-Raumfahrtbehörde Nasa ein Satellitenbild der Stadt mit der Überschrift: «Jimothy regiert diese Stadt».

Unternehmen um Google ehren «Jimothy»

Auch Google hat dem berühmten Tierchen nun eine Animation gewidmet, die bei der Suche nach dem Wort «Jimothy» getriggert wird und durch einen Button am Bildschirmrand immer wieder ausgelöst werden kann. Auch der Reifenhersteller Goodyear sprang auf den Hype auf und schrieb auf der Plattform X: «Wenn Jimothy die Strasse überquert, sollten deine Reifen besser zum Stehen kommen. Prüft eure Profiltiefe, Seattle.»

Die Faszination hat Jimothy zu weltweiter Bekanntheit gebracht. «Jimothy ist für uns alle ein Beispiel dafür, dass man nicht perfekt sein muss, um geliebt zu werden», sagte die Stadträtin Alexis Mercedes Rinck lokalen Medien – und rief den «Jimothy Sommer» in der Stadt aus. (sda/dpa)

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