Oliver Baroni hat gleich eine ganze Sammlung:

«-sämtliche Hitchcock-Filme

-‹Lock Stock›, ‹Snatch› und ‹Rock'n'Rolla›

-‹Charade-Blow Up›

-‹Eye In the Sky›

-‹Hot Fuzz›

-‹Ford vs Ferrari›

-‹Ronin›

-‹Once Upon a Time In Hollywood›

-‹Casino›

-‹The Big Lebowski›

-2 Bondfilme: ‹Skyfall› & ‹Goldeneye›

-sämtliche Peter-Sellers-Pink-Panther-Filme

Uff viele Typen-Streifen, gell? Ha.»