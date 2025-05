Harper Seven Beckham, das jüngste Kind und die einzige Tochter von Victoria und David Beckham, könnte ebenfalls nach ihrer Mutter kommen. Sie wolle wie sie eine «unglaubliche» Marke erschaffen. Auf Harpers Namen gibt es bereits eine Markenregistrierung.

Auch beim jüngsten Sohn Cruz hat es mit der Fussball-Karriere nicht geklappt. Es sieht wohl mehr danach aus, dass er in die Fussstapfen seiner Mutter tritt, da er auch selber Musik macht. Schlagzeilen machte er dagegen mehr mit seiner neun Jahre älteren Freundin Jackie Apostel. Er selber ist erst 20.

Der älteste Sohn, Brooklyn, hat sich beruflich schon ordentlich ausgetobt. Zuerst wollte er wie sein Vater Profifussballer werden. Da war er aber nur mässig erfolgreich. Anders war es beim Modeln. Später versuchte sich Brooklyn noch in der Fotografie, als Koch und als Unternehmer.

Vielleicht fragen sich nun einige, auch aufgrund der teuren Hochzeit, was die Beckham-Kids eigentlich so den ganzen Tag treiben, ausser sich zu streiten.

Victoria und David Beckham sollen sich um ihren Ältesten sorgen. Laut Medienberichten ignoriere Brooklyn ihre Nachrichten, weshalb David schon über Social Media versucht habe, seinen Sohn zu erreichen. Optimistischer stimmen lässt einen dagegen, dass Brooklyn erst gerade bei einem Influencer-Event über seinen Vater und über ihre geteilte Liebe zum Motorsport geschwärmt hat. Ein erster Schritt also für eine mögliche Versöhnung mit der Familie.

Nach der Hochzeit war das Verhältnis merklich kühler, was auch auf Social Media zu beobachten war. Victoria hörte auf, die Beiträge ihrer Schwiegertochter zu liken oder zu kommentieren. Auch jetzt soll zwischen den Beckhams und Peltz-Beckhams Funkstille herrschen.

Laut Peltz wollte sie aber ursprünglich ein Kleid ihrer Schwiegermutter tragen. Dies sei aus zeitlichen Gründen gescheitert, erklärt sie in einem Interview : «Wir fingen an, das Kleid zu entwerfen, und dann vergingen ein paar Tage, ohne dass ich etwas hörte.» Victoria Beckham habe dann Nicolas Mutter angerufen und gesagt «dass ihr Atelier es nicht schaffen würde».

Aber schon im Vorfeld gab es Schlagzeilen rund um das Hochzeitskleid der Milliardärstochter. Dieses stammte nämlich von Valentino Haute Couture und nicht wie zuerst gedacht von ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham. Und auch die vier anderen Outfits für After-Party und Co. stammten nicht von Victoria Beckham, sondern von Versace und Dior.

Nach der Hochzeit gab es jedoch eine Klage des Brautvaters aufgrund der fehlenden Rückerstattung der Anzahlung sowie Gegenklagen der Hochzeitsplanerinnen, wobei sie Einblicke in das Mega-Event gewährten. Nicola Peltz soll wohl eine wahre Bridezilla gewesen sein. Unterschiedliche Quellen berichteten zudem, dass sich Nicola Peltz am Tag der Hochzeit unhöflich und ablehnend verhalten habe.

Die Beckhams sollen stets versucht haben, Nicola Peltz in die Familie zu integrieren, doch seit der Hochzeit 2022 gebe es Spannungen.

Aus dem engsten Umfeld der Beckhams heisst es dagegen: «Wir sind sprachlos. Dass solche Unwahrheiten in Umlauf gebracht werden, ist einfach traurig.»

Gemäss Medienberichten haben sich enge Vertraute zur Familienfehde geäussert. Freunde von Nicola Peltz meinen demnach, in der Beckham-Familie herrsche ein «toxisches Umfeld». «Nicola ist eine Aussenseiterin, die Brooklyn erkennen liess, dass gewisse Dynamiken in seiner Familie nicht gesund und nicht normal sind», lautet eine Behauptung. Laut den Beckhams ist dieser Vorwurf unbegründet.

Und auch Romeo ist wohl momentan nicht gut auf seinen älteren Bruder zu sprechen, denn in dem Post bezüglich der Geburtstagsfeier erwähnt er alle Familienmitglieder – ausser seinen Bruder und dessen Frau.

Brooklyn, der seit drei Jahren mit der Milliardärstochter und Schauspielerin Nicola Peltz verheiratet ist, scheint sich so über die Beziehung seines Bruders aufzuregen, dass er Familienfeiern fernbleibt. Auch auf einer Modeschau seiner Mutter fehlten er und seine Frau.

Der Anfang allen Übels soll die Beziehung des zweitältesten Sohns Romeo Beckham mit dem englischen Model und DJane Kim Turnbull sein. Die zwei sind seit Ende 2024 ein Paar. So weit, so gut. Pikant ist aber, dass Turnbull vor einigen Jahren schon Romeos älteren Bruder Brooklyn gedatet hat. Dieser soll nun laut TMZ weniger begeistert über die Beziehung sein und sich Sorgen machen, Turnbull habe schlechte Absichten bezüglich seines Bruders.

Was ist also der Grund für den Zwist?

Bei den Beckham-Brüdern gibt es Streit, der so weit geht, dass sie schon nicht mehr zusammen auf Familienfeiern gehen. Grund dafür ist eine Frau.

