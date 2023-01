Emily Engkent

«Also, das mit dem Wassertrinken muss früh anfangen. Bereits am Nachmittag, bevor du in den Ausgang gehst. Gut ‹bödele› kommt natürlich dazu. Dann muss jedes zweite Getränk im Club ein Wasser sein. Zudem solltest du bei einer Art von Alkohol bleiben. Also entweder Bier, Wein ODER Whiskey Sours – nicht alle in einer Nacht. Auf dem Heimweg solltest du dir etwas zu essen besorgen. Zuhause angekommen: mehr Wasser, Ibuprofen und eine Tasse Bouillon – erst nachher darfst du schlafen gehen. Der Tag danach: reichlich Wasser trinken, auch wenn du dich schon besser fühlst.»