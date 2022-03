Wichtig! Lesen! Bei den meisten Pizzen ist nicht endgültig und offiziell definiert, was denn genau als Belag drauf gehört. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen den Pizzabelag so beschrieben, wie er am häufigsten angeboten wird. Es kann auch sein, dass das Bild dazu, mal ein wenig davon abweicht.

Nicht nur in Italien ist sie die Gretchenfrage der Esskultur – die Rede ist von der Frage, nach der besten Pizza. Um diese ein für alle Mal zu beantworten, wenden wir uns an euch, liebe User.

Noch einmal tief durchatmen: Saharastaub, Regen und Schnee kommen zurück

In den vergangenen Wochen sind wir mit sehr viel Sonnenschein verwöhnt worden. Damit soll bald Schluss sein: Das Wetter soll nun umschlagen. Bevor es kalt wird, wird es aber zuerst nochmals bunt.

Während am Wochenende wieder Menschen in Flipflops und Trägertop an Menschen mit Boots und Daunenjacken vorbeispaziert sind, soll die Wetterlage nun wieder unmissverständlich in eine Richtung gehen: Laut «Meteo News» soll es kühler werden.