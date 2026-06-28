So war Liebe '94: Eine «Bravo», ausgestellt in der Campusbibliothek Essen. Bild: imago

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Hey User, wie wurdest du damals aufgeklärt?

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Die Zeitschrift «Bravo» wird dieses Jahr 70. Und da viele von uns vom Dr.-Sommer-Team aufgeklärt wurden, haben wir uns gefragt: Wie lief das bei euch ab?

Schreibt es in die Kommentare! Erst plaudern wir noch etwas aus dem Nähkästchen …

Erinnerungen sind selektiv und nicht sehr vertrauenswürdig, aber ich würde mit Berufung auf eben erwähnte Quelle behaupten, DAS Gespräch haben meine Eltern nicht mit mir geführt. Wahrscheinlich war mal was mit «Wenn sich Mami und Papi sehr gern haben, dann ...» Aber in die Details gings dann eher weniger. An meinem 14. Geburtstag lag ein BRAVO auf dem Küchentisch, das musste reichen. Es war quasi der Freipass, mich auf den entsprechenden Seiten doch bitte selbst zu informieren. So zumindest hab ich das interpretiert. Den Rest hat die Schule übernommen. In der Klasse und dann auch noch geschlechtergetrennt. Wir Mädchen durften dann mit all unseren delikaten Fragen zur ausnehmend coolen Handsgi-Lehrerin (Dauerwelle!), das war sehr toll. Im Nachhinein denk ich, dass es schön gewesen wäre, mehr über die Menstruation zu erfahren und den ganzen auch unerfreulichen und schwierigen Kram, den dieses monatliche Blut für die angehenden Frauen so mit sich bringt. Die Schmerzen, PMS, die unstete Psyche, die Hormone, all das. Heute wird darauf sicher mehr Rücksicht genommen. Anna Rothenfluh

Zuhause wurde mir klassisch ein Buch in die Hand gedrückt, welches mir veranschaulichen sollte, wie denn das so geht, das mit dem Kinderkriegen oder eben nicht. In der Sek hatte ich eine tolle Lehrerin, welche mit uns Girls in einem Kreis zusammensass und wir sie alles fragen durften. Ich fragte sie daraufhin, ob man denn Sex haben kann, wenn man seine Tage hat. Zudem hatten wir einen Holzpenis im Zentrum des Kreises und schauten zu, wie man korrekt ein Kondom drüberzieht. Flavia Kälin

1 / 22 Weil es Sommer ist: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer bild: screenshot youtube/elramonitochannel , bearbeitung watson

Ich habe mal zugesehen, wie mein Mami meinem Bruder zeigte, wie man ein Kondom über eine Banane zieht. Ganz verstanden hatte ich das Prinzip mit schätzungsweise 11 noch nicht, ich kam erst später drauf. Unser Lehrer in der Mittelstufe hat jeweils gegiggelt, wenn er uns was über Penisse und Vaginas erklärte, und ist rot geworden. Das war irgendwie nix. Die «Bravo» hat den Job besser erledigt, vor allem mit den Bildern der nackten Leute. Penisse fand ich damals aber sehr wäh. Madeleine Sigrist

Die Banane war noch mit Schale. Wieso sollte man die auch wegnehmen? Bild: imago

Bei uns lief das normal in der Schule, so in der 4. oder 5. Klasse, und die Banane war natürlich auch dabei. Angefangen hat es damit, dass wir alle Synonyme für Penis und Vagina, die wir kannten, auf die Wandtafel schreiben sollten. Das war für uns 10-Jährige erwartungsgemäss ein grosser Spass – wobei ich so grossartige Begriffe wie ‹Fleischpeitsche› erst später kennenlernte. Niklas Helbling

Aufklärung in einer anderen Zeit: der Bravo-Report von 1969. Bild: reddit

Unsere Klasse haben sie in der Sek im Rahmen einer Aufklärungswoche geschickt, um Kondome zu kaufen – spezifisch NICHT beim Selecta-Automaten!!! Wir mussten zum Beweis je eine Quittung mitbringen und dann das Kondom im Unterricht über eine Banane stülpen. (Die Kondome waren im Denner bald ausverkauft.) Ein paar leicht traumatisierende Filme haben wir dann auch noch geguckt. Also viel blieb da nicht hängen … Nina Stiefel

Eigentlich hätten wir in der fünften oder sechsten Primarklasse Sexualkunde gehabt. Nur: Schon in der ersten Stunde kicherte die halbe Klasse so sehr, dass der Lehrer irgendwann abstimmen liess, ob wir das Thema überhaupt weiterbesprechen wollten. Die Mehrheit wollte offenbar lieber nicht. Damit war unsere schulische Aufklärung ziemlich schnell wieder vorbei. In der Sekundarschule kam dann noch ein älterer Lehrer, der uns Geburtsvideos aus dem letzten Jahrhundert zeigte. Das war wahrscheinlich als Aufklärung gedacht, fühlte sich aber eher wie ein kleines Trauma an. Darum bin ich wohl eher Team «Bravo»: Dr. Sommer natürlich, aber auch diese Doppelseiten mit den nackten Menschen, haha. Kilian Marti

Bild: imago stock&people

Wie war das bei dir? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

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(sim)