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Hitzewelle statt Schlamm-Schlacht am Openair St. Gallen

Zur Einstimmung: Die besten Bilder vom Open Air St. Gallen bis heute
Zur Einstimmung: die besten Bilder des Open Air St.GallenBild: keystone/watson

Am Open Air St.Gallen wirds HEISS! Schwelgen wir in matschigen Erinnerungen!

25.06.2026, 17:2025.06.2026, 17:20

Heute startet das Open Air St.Gallen, einst besser bekannt als Schlammgallen. Von Regen und Schlamm können die Festival-Freundinnen und -Freunde am kommenden Wochenende aber wohl nur träumen: Von Donnerstag bis Sonntag bleibt es schweizweit heiss, in der Region St.Gallen über dreissig Grad, bis vielleicht (!) am Sonntagabend eine kleine Abkühlung in Form von Gewittern folgt.

Wetter für Samstag in der Schweiz
Am Samstag bleibt es heiss, heiss, heiss: bis zu 34 Grad in St.Gallen.Bild: meteonews

Was bedeutet das für die Besucher des OASG? Vermutlich keinen Schlamm, wie wir es von ein paar vergangenen Jahren gewohnt waren.

Hach. Kühler, weicher, nasser, wunderschöner Schlamm. Das waren Zeiten ... Schwelgen wir gemeinsam in Erinnerungen!

Friede, Freude, SCHLAMM!!!

Hier, damals im Jahr 1998.

Liessen sich trotz Schlamm, Regen und Hagel die Stimmung nicht verderben: Fans am 22. Open Air St. Gallen am Samstag, 27. Juni 1998. (KEYSTONE/ARNO BALZARINI)
Bild: KEYSTONE
Fuehlten sich sichtlich wohl im Schlamm und Dreck: Fans am 22. Open Air St. Gallen vom Samstag, 27. Juni 1998 im Sittertobel. (KEYSTONE/ARNO BALZARINI)
Bild: KEYSTONE

Ein Jahr zuvor, 1997:

Ein Taenzchen im Schlamm (27. Juni 1997), eines der besonderen Vergnuegen am diesjaehrigen 21. Open Air in St. Gallen, vom 27. bis 29. Juni 1997. (KEYSTONE/Regina Kuehne)
Bild: KEYSTONE

Mehr Schlamm im Jahr 2007:

Festivalbesucher ringen im Schlamm am Open Air St. Gallen am Freitag 29. Juni 2007, im Sittertobel in St. Gallen. Pro Tag werden rund 30&#039;000 Besucher erwartet, viele bleiben alle drei Tage und ri ...
Bild: KEYSTONE

Sie hat 2017 in weiser Voraussicht Gummistiefel eingepackt:

Eine Frau laeuft durch den Schlamm, am Openair St. Gallen am Freitag, 1. Juli 2011 im Sittertobel St. Gallen. (KEYSTONE/Ennio Leanza)....A Festival-goer walks through mud at the Openair St. Gallen Fes ...
Bild: KEYSTONE

NOCH mehr Matsch im Jahr 2013:

Festivalvisitors dancing in the mud during the OpenAir St. Gallen on Sunday, June 30, 2013, in St. Gallen. The OpenAir St.Gallen is one of the oldest outdoor festivals in Switzerland. It�s close to th ...
Bild: KEYSTONE
Festivalvisitors dancing in the mud during the OpenAir St. Gallen on Sunday, June 30, 2013, in St. Gallen. The OpenAir St.Gallen is one of the oldest outdoor festivals in Switzerland. It&#039;s close ...
Bild: KEYSTONE
Festivalvisitors dancing in the mud during the OpenAir St. Gallen on Sunday, June 30, 2013, in St. Gallen. The OpenAir St.Gallen is one of the oldest outdoor festivals in Switzerland. It&#039;s close ...
Bild: KEYSTONE

Awww. <3

Festivalvisitors dancing in the mud during the OpenAir St. Gallen on Sunday, June 30, 2013, in St. Gallen. The OpenAir St.Gallen is one of the oldest outdoor festivals in Switzerland. It&#039;s close ...
Bild: KEYSTONE

Hui, 2013 war was los!

Festivalvisitors dancing in the mud during the OpenAir St. Gallen on Sunday, June 30, 2013, in St. Gallen. The OpenAir St.Gallen is one of the oldest outdoor festivals in Switzerland. It&#039;s close ...
Bild: KEYSTONE
A visitor is playing in the mud at the OpenAir St. Gallen on Saturday, June 29, 2013, in St. Gallen. The OpenAir St.Gallen is one of the oldest outdoor festivals in Switzerland. It&#039;s close to the ...
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Mmmmmh ... Schlammsuppe.

Damals im Jahr 2014.

Schuhe liegen im Schlamm am Musikfestival Openair St. Gallen am Sonntag, 29. Juni 2014, im Sittertobel in St. Gallen. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Bild: KEYSTONE
Menschen tanzen im Schlamm am Musikfestival Openair St. Gallen am Sonntag, 29. Juni 2014 im Sittertobel in St. Gallen. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Bild: KEYSTONE

Schlammgallen anno 2016:

Visitors enjoy themselve during the music festival Openair St. Gallen, on Friday, July 1, 2016, in St. Gallen. The 40th Openair St. Gallen takes place until Sunday, July 3, 2016. (Keystone/Gian Ehrenz ...
Bild: KEYSTONE
Visitors enjoy themselve during the music festival Openair St. Gallen, on Friday, July 1, 2016, in St. Gallen. The 40th Openair St. Gallen takes place until Sunday, July 3, 2016. (Keystone/Gian Ehrenz ...
Bild: KEYSTONE

Mehr Schlammkostüme, hier aus dem Jahr 2017:

Visitors play in a puddle during the music festival Openair St. Gallen, on Saturday, July 1, 2017. The festival will take place until Sunday, July 2, 2017. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Bild: KEYSTONE
Festival visitors jumps in the mud during the music festival Openair St. Gallen, on Friday, June 30, 2017. The festival will take place until Sunday, July 2, 2017. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Bild: KEYSTONE
Visitors play in the mud during the music festival Openair St. Gallen, on Sunday, July 2, 2017. The festival will take place until Sunday, July 2, 2017. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Bild: KEYSTONE
4 Tage Regen, Musik und Bier: Das war «Schlammgallen» 2017

Und dann schien es länger trocken. Im Jahr 2018 dominierten extreme Hitze und Trockenheit das Festival. Die Jahre 2020 und 2021 waren aus Pandemie-Gründen Open-Air-frei.

Weiter geht's – Lebensfreude im Schlamm 2022:

A spectator runs trough the mud in front of the main stage at the Openair St. Gallen, on Friday, July 1, 2022, in St. Gallen. The festival will take place until Sunday, July 3, 2022. (KEYSTONE/Gian Eh ...
(Vielleicht rennt er zur gefundenen Pizza.)Bild: KEYSTONE

Hier immerhin ein Mini-Schlämmchen am OASG 2024:

Visitors pictured at the Openair St. Gallen, on Friday, June 28, 2024, in St. Gallen, Switzerland. The festival will take place until Sunday, June 30, 2024. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Bild: KEYSTONE
Für alle, die dieses Jahr vor Ort sind: Habt Spass und trinkt genug (wir reden von Wasser)!

(sim)

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Alle Plakate vom Openair St.Gallen
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Alle Plakate vom Openair St.Gallen
Die Geschichte des Openairs St.Gallen beginnt im Jahre 1977. Das Plakat von damals war äusserst schlicht gestaltet. Und das blieb einige Jahre so. Es verging sogar einige Zeit, bis sie die Farbe entdeckten ... Danach wurde es dann aber richtig bunt. Viel Spass mit den 40 offiziellen Plakaten aus 40 Jahren Openair St.Gallen!
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