Am Open Air St.Gallen wirds HEISS! Schwelgen wir in matschigen Erinnerungen!
Heute startet das Open Air St.Gallen, einst besser bekannt als Schlammgallen. Von Regen und Schlamm können die Festival-Freundinnen und -Freunde am kommenden Wochenende aber wohl nur träumen: Von Donnerstag bis Sonntag bleibt es schweizweit heiss, in der Region St.Gallen über dreissig Grad, bis vielleicht (!) am Sonntagabend eine kleine Abkühlung in Form von Gewittern folgt.
Was bedeutet das für die Besucher des OASG? Vermutlich keinen Schlamm, wie wir es von ein paar vergangenen Jahren gewohnt waren.
Hach. Kühler, weicher, nasser, wunderschöner Schlamm. Das waren Zeiten ... Schwelgen wir gemeinsam in Erinnerungen!
Friede, Freude, SCHLAMM!!!
Hier, damals im Jahr 1998.
Ein Jahr zuvor, 1997:
Mehr Schlamm im Jahr 2007:
Sie hat 2017 in weiser Voraussicht Gummistiefel eingepackt:
NOCH mehr Matsch im Jahr 2013:
Awww. <3
Hui, 2013 war was los!
Mmmmmh ... Schlammsuppe.
Damals im Jahr 2014.
Schlammgallen anno 2016:
Mehr Schlammkostüme, hier aus dem Jahr 2017:
Und dann schien es länger trocken. Im Jahr 2018 dominierten extreme Hitze und Trockenheit das Festival. Die Jahre 2020 und 2021 waren aus Pandemie-Gründen Open-Air-frei.
Weiter geht's – Lebensfreude im Schlamm 2022:
Hier immerhin ein Mini-Schlämmchen am OASG 2024:
(sim)