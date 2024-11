Video: watson/watsin/sabethvela

Kuriose Liebesgeständnisse: Das ist der neue TikTok-Trend «Hear-Me-Out-Cake»

Auf TikTok geht wieder einmal ein Trend viral. So verraten gerade Tausende von Menschen ihre Crushes – diese sind aber etwas anders als erwartet.

Sabeth Vela Folge mir

TikTok ist ein wilder Ort. Hemmungen hat auf der Plattform so gut wie niemand. Darum geht gerade ein neuer Trend viral, bei dem Tausende von Menschen verraten, in wen sie verknallt sind. Dabei geht es aber nicht um normale Crushes, sondern um Schwärmereien für Zeichentrickfiguren oder Schauspielerinnen und Schauspieler, die man vielleicht nicht gerade erwarten würde. Das Ganze nennt man einen «Hear-Me-Out-Cake». Was das genau bedeutet und in welche Zeichentrickfigur ich verknallt war (und bin), erfährst du im Video:

Video: watson/watsin/sabethvela

