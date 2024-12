Italienische Alpen: Rund 150 Menschen sitzen auf Bergstationen fest

In den italienischen Alpen sitzen wegen wetterbedingter Seilbahnausfälle etwa 150 Menschen auf verschiedenen Bergstationen fest. In dem Skigebiet Alagna Valsesia im Piemont an der Grenze zur Schweiz seien wegen starken Windes die Lifte ausgefallen, teilte die Bergrettung mit.

Panik in Krankenhaus nach Bombardierungen in Nordgaza

Maskierter erschiesst CEO von Versicherungs-Konzern vor Hilton Hotel in New York

Am Mittwoch kommt der Schnee wieder ins Flachland – auch am Wochenende wird's weiss

Folge 6 liefert schöne Bilder! Und eine Weisheit von Princess Kate

Badewannen! Glitzer! Hier kommt viel, viel Ablenkung von diesen trüben Tagen.

Ach Leute, neben den vielen grossen traurigen Dingen, die auf der Welt geschehen, gibt es auch noch so viele kleine traurige Dinge, und man fragt sich bang, wo das Glück denn überhaupt noch ein Zuhause haben soll. Bis jetzt dachten wir doch, das Glück wohnt in diesem süssen schiefen britischen Häuschen, das eigentlich Kate Winslet gehört, aber vorübergehend von Cameron Diaz bewohnt wird, die sich dort in Jude Law verliebt. Ihr wisst schon, «The Holiday», einer der meistgesehenen Weihnachtsfilme neben dem Dreierlei von der Sissi und dem Film von dem armen Mädchen, das auch noch einen Schuh verliert, aber am Ende aus lauter sozialer Gerechtigkeit den Prinzen kriegt.