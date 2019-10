Diese knochenfressenden Oktopoden sind ein echter Hingucker!

Leben

Bild: Screenshot Youtube

Für diese Wissenschaftler ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Während sie bei einem ferngesteuerten Livestream-Tauchgang langsam mit der Kamera über einen Wal hinwegschwimmen, entfährt es einem von ihnen: «Das ist so ein Wahnsinn, jemand muss Twitter Bescheid sagen!»



Was bei den Forschern so für Begeisterung sorgt, dürfte uns Normalsterbliche eher an eine Szene aus einem der Alien-Filme erinnern. Die Kamera zeigt einen ganzen Schwarm von knochenfressenden Oktopoden, die sich über einen verstorbenen Wahl hermachen. Irgendwo zwischen «Wow!» und «Ihhhhhh!»



Ein kurioser Fund, den die Forscher da live im Video teilen. Offenbar handelt es sich bei den Oktopoden um sogenannte Destruenten, also Lebewesen, die sich vor allem über die Zersetzung und Verdauung toter Tiere und Pflanzen ernähren. Anders gesagt: Sie setzen organische in anorganische Substanzen um. Ein wenig vorstellen kann man sich das wie eine Putzkolonne der Natur. Dass Oktopoden auch dazu gehören, hat man in dieser Form bisher noch nicht mit der Kamera festhalten können.



Schau dir das Video am besten selbst an: Video: YouTube/EVNautilus

(mbi)

