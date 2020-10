Leben

Nur Kuhmilch: Veganer nerven sich über Zürcher Szene-Café



Veganerinnen nerven sich über Zürcher Szene-Café – weil es nur Kuhmilch verkauft

In den vergangenen Tagen machte auf Social Media ein Meme die Runde. Mehrere Personen des öffentlichen Lebens nervten sich über die Zürcher Szene-Beiz Café Lang am Limmatplatz. «Es wird langsam peinlich», steht auf der Fotomontage. Darüber der Satz: «Wännd es Kafi zmitzt in Züri bisch und immerna kei Pflanzemilch abüütisch.»

Geteilt wurde das Meme unter anderem von Gülsha und Anna Rosenwasser, die zusammen mehrere Tausend Follower auf Instagram haben. Darunter tummelten sich Dutzende Kommentare, offenbar haben sie mit ihrem Post einen Nerv getroffen.

Florina Diemer, die das Meme kreiert hat, bezeichnet es als peinlich, dass eines der zentralsten Cafés im populärsten Kreis der Stadt nicht einmal Pflanzenmilch anbiete – geschweige denn genügend vegane Optionen beim Essen.

Anna Rosenwasser, die Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz, meint zu watson dazu: Mit dem Meme mache ich zwar einen Witz draus – aber eigentlich ist die Lage ernst. Tierische Produkte ruinieren unseren Planeten und sorgen für verdammt viel Leid. Wer noch immer Milch trinkt – und verkauft! –, will diese Fakten nicht wahrhaben.»



So reagiert das Café Lang

Das Meme hat man auch bei der Belegschaft des Café Lang gesehen. Natürlich war es im Team Thema in den letzten Tagen. Es sei eine immer wiederkehrende Thematik, wie Milan Marquard, CEO der «Raum Zuerich Gmbh», meint.

Der Geschäftsführer des Café Lang, neben dem auch die Bars La Stanza, Campo, Hotel Rivington und 45 dazugehören, sagt zu watson: «Zürich ist eine vielfältige Stadt. Wir als Firma wollen genau so vielfältig sein, wie es die Stadt selber ist. Daher setzen wir auf unterschiedliche Angebote, abhängig vom jeweiligen Standort des Lokals. Das Café Lang beispielsweise bietet keine Milchalternative an, das Campo am Helvetiaplatz hingegen schon.»

Dazu meint Milan Marquard, dass ihnen durchaus bewusst sei, dass sie es mit dieser Strategie nicht jedem recht machen können. Doch auch für die Zukunft hofft die Geschäftsführung der «Raum Zuerich Gmbh», dass das Angebot abwechslungsreich bliebt und nicht jedes Lokal in Zürich dasselbe Angebot bietet.

