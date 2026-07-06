Welche deiner Reisegeschichten ist 1000 Franken wert?
Es gibt Ferien, bei denen läuft alles nach Plan. Das Essen schmeckt, die Sonnenuntergänge sehen aus wie gemalt und der grösste Stress besteht darin, die schönsten Bilder fürs Fotoalbum oder den Social-Media-Post auszusuchen.
Und dann gibt es die Ferien, die man nie mehr vergisst.
Die Fähre, die ohne dich abgefahren ist. Der Mietwagen, der nun doch mit Schaltgetriebe daherkommt, obwohl du nicht schalten kannst. Oder der Koffer, der erst drei Länder später wieder auftaucht.
Vielleicht bist du auch versehentlich auf einer Hochzeit gelandet, in den falschen Nachtzug gestiegen oder hast beim Wandern gemerkt, dass Google Maps offenbar einen anderen Humor hat.
Welche Reise bleibt dir bis heute im Kopf?
Perfekte Ferien sind schön. Aber die Geschichten, die Jahre später immer wieder erzählt werden, entstehen meistens dann, wenn eben nicht alles nach Plan läuft.
Egal ob lustige Ferienpanne, komplett chaotische Wendung oder unerwarteter Zufall: Teile deine Geschichte mit der watson-Community. Die besten Einsendungen schaffen es ins grosse Community-Voting und erhalten die Chance auf 1000 Franken Feriengeld.
So machst du mit
Teile hier deine beste Reisegeschichte und verrate, weshalb sie dir bis heute im Kopf geblieben ist. Danach entscheidet die Community im Voting, welche Geschichte den Hauptpreis gewinnt.
Teilnahmeschluss: 12.07.2026
Mitmachen lohnt sich
Schafft es deine Geschichte in die Voting-Runde und wird später von der Community zur Lieblingsstory gewählt, gewinnst du einen Kuoni-Reisegutschein im Wert von 1000 Franken.
Und weil Mitfiebern mindestens genauso viel Spass macht, wird unter allen Votenden der Hauptpreis gleich nochmals verlost.
Mit tourist subito von Sympany bist du weltweit abgesichert. Auch dann, wenn du die Versicherung erst am Abreisetag online abschliesst. Der Abschluss dauert rund fünf Minuten und ist bereits ab 10 Franken möglich.