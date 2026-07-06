bild: sympany versicherungen ag

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Welche deiner Reisegeschichten ist 1000 Franken wert?

Manche Reisegeschichten sind einfach zu gut, um sie nur Freunden beim Apéro zu erzählen. Genau jetzt ist der perfekte Moment, sie hier einzureichen und Geld für die nächsten Ferien zu gewinnen!

Es gibt Ferien, bei denen läuft alles nach Plan. Das Essen schmeckt, die Sonnenuntergänge sehen aus wie gemalt und der grösste Stress besteht darin, die schönsten Bilder fürs Fotoalbum oder den Social-Media-Post auszusuchen.

Und dann gibt es die Ferien, die man nie mehr vergisst.

Die Fähre, die ohne dich abgefahren ist. Der Mietwagen, der nun doch mit Schaltgetriebe daherkommt, obwohl du nicht schalten kannst. Oder der Koffer, der erst drei Länder später wieder auftaucht.

Vielleicht bist du auch versehentlich auf einer Hochzeit gelandet, in den falschen Nachtzug gestiegen oder hast beim Wandern gemerkt, dass Google Maps offenbar einen anderen Humor hat.

Welche Reise bleibt dir bis heute im Kopf?

Perfekte Ferien sind schön. Aber die Geschichten, die Jahre später immer wieder erzählt werden, entstehen meistens dann, wenn eben nicht alles nach Plan läuft.

Egal ob lustige Ferienpanne, komplett chaotische Wendung oder unerwarteter Zufall: Teile deine Geschichte mit der watson-Community. Die besten Einsendungen schaffen es ins grosse Community-Voting und erhalten die Chance auf 1000 Franken Feriengeld.

So machst du mit

Teile hier deine beste Reisegeschichte und verrate, weshalb sie dir bis heute im Kopf geblieben ist. Danach entscheidet die Community im Voting, welche Geschichte den Hauptpreis gewinnt.

Erzähl uns von deiner besten Reisegeschichte und gewinne coole Preise! Geschlecht weiblich männlich Vorname Nachname Geburtsdatum Strasse Postleitzahl Stadt Email Telefonnummer Erzähl uns hier deine Reisegeschichte: 0 / 600 Teilnahmebedingungen Ja, ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen und bin damit einverstanden, dass die Sympany Gruppe die angegebenen Daten zu Marketingzwecken verwenden kann, insbesondere zur Kontaktaufnahme betreffend Heilungskostenversicherung. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Teilnahme ab 18 Jahren. Wohnhaft in der Schweiz. Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an die Sympany Gruppe (Stiftung Sympany, Sympany Services AG, Vivao Sympany AG und Sympany Versicherungen AG) übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Abschicken

Teilnahmeschluss: 12.07.2026

Mitmachen lohnt sich

Schafft es deine Geschichte in die Voting-Runde und wird später von der Community zur Lieblingsstory gewählt, gewinnst du einen Kuoni-Reisegutschein im Wert von 1000 Franken.

Und weil Mitfiebern mindestens genauso viel Spass macht, wird unter allen Votenden der Hauptpreis gleich nochmals verlost.