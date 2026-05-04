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Gewinne jetzt Tickets für den Zoo Zürich für dich und deine Familie!

Zusammen mehr Familienspass: Zu ihrem 200-Jahr-Jubiläum lädt die Mobiliar am 16. Mai Familien und Tierfreunde zu einem ganz besonderen Tag in den Zoo ein: mit einer Stempelsafari und vielen weiteren Aktivitäten. Die Mobiliar ist seit 2012 Hauptpartnerin des Zoo Zürich

Seit 200 Jahren gilt bei der Mobiliar: Besser zusammen. Im Tierreich ist das nicht anders. Auf der Stempelsafari durch den Zoo Zürich entdeckst du, was Tiere alles gemeinsam schaffen.

Gemeinsam entdecken, sammeln und gewinnen: Mach mit – denn zusammen macht’s einfach mehr Spass. Halte Ausschau nach den roten Stempelstationen und sammle die Tierstempel auf deinem Stempelpass! Sobald du drei Stempel gesammelt hast, kannst du dir einen Sofortgewinn beim Mobiliar Zelt am Ausgang abholen.

Tickets gewinnen Wir verlosen 10 Familientickets für den 16. Mai im Zoo Zürich. Ein Familienticket gilt für 2 Erwachsene und max. 3 Kinder.

Gewinne jetzt eins von 10 Familientickets für den Zoo Zürich! Vorname Nachname Email Geburtsdatum Familiengrösse 1 2 3 4 5 Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden: Ja Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an Mobiliar übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abschicken

Jubiläumsmotto: «Besser zusammen»

Als Genossenschaft weiss die Mobiliar: Gemeinsam erreicht man mehr als alleine. Deshalb heisst ihr Jubiläumsmotto «Besser zusammen». CEO Michèle Rodoni: «Unseren Geburtstag wollen wir ein ganzes Jahr lang zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden sowie der Bevölkerung feiern.» Bis Ende Jahr plant die Mobiliar zahlreiche Aktivitäten und Events in der ganzen Schweiz. «Wir wollen die Menschen zusammenbringen und begeistern – getreu unseren genossenschaftlichen Werten menschlich, nah und verantwortungsvoll», so Rodoni.

Zusammenhalt und Gemeinsinn an der «Zusammentour»

Der Erfolg der Mobiliar beruht nicht zuletzt auf ihrer starken regionalen Verankerung. 80 Generalagenturen mit eigenem Schadendienst sind in allen Landesteilen nah bei ihren Kundinnen und Kunden. Zudem engagiert sich die Mobiliar im ganzen Land mit unzähligen gemeinnützigen Projekten. «Wir übernehmen Verantwortung und gestalten die Zukunft aktiv mit – für unsere Kundinnen und Kunden und die Gesellschaft», erklärt Rodoni.

Im Jubiläumsjahr wollen wir den Dialog und den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung fördern. Im Rahmen einer «Zusammentour» ist die Mobiliar das ganze Jahr über an Events und Engagements präsent – mit einem runden, roten Tisch, Aktivitäten oder anderen Symbolen des Austauschs. So etwa am Familientag im Zoo Zürich, am Paléo-Festival in Nyon oder am Locarno Film Festival.

Unten findest du eine Auswahl unserer Zusammentour-Events.

«Suissepartout»: zusammen die Schweiz neu entdecken

Mit ihrem Jubiläumsprojekt Suissepartout lädt die Mobiliar die Bevölkerung dazu ein, die Schweiz und Liechtenstein auf ganz neue Art zu erkunden. Die Mitarbeitenden der 80 Generalagenturen haben zu diesem Zweck 80 spannende Ausflugsrouten ausgearbeitet, denn sie kennen ihre Regionen wie ihre Westentasche. Auf allen Routen warten kulturelle, kulinarische und landschaftliche Highlights der jeweiligen Region. Kundinnen und Kunden der Versicherung profitieren darüber hinaus von exklusiven Vorteilen.

Zusammentour-Events

Ausstellung: Zusammen. Ensemble. Insieme. In die nächsten 200 Jahre.

Die Mobiliar begleitet die Menschen in der Schweiz seit 200 Jahren mit Lösungen, die vor Risiken schützen und so eine Grundlage für eine sichere und gestaltbare Zukunft schaffen. Zukunft entsteht dort, wo Menschen zusammenkommen. Zum 200-Jahr-Jubiläum lädt die Mobiliar dazu ein, gemeinsam Geschichte(n) mit KI zu entdecken, die unser Leben heute prägen. Erlebe, welche Herausforderungen und Chancen uns noch bevorstehen, und lass dich von dieser Reise in die Zukunft inspirieren.

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Paléo Festival: zusammen besser feiern

Seit 2011 ist die Mobiliar Partnerin des Paléo Festivals in Nyon. Das Paléo ist dieses Jahr als bestes Festival Europas ausgezeichnet worden. Vom 21. Juli bis 26. Juli laden wir dazu ein, besondere Momente zu teilen, gemeinsam zu feiern und unvergessliche Festivalerlebnisse zu schaffen.

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Locarno Film Festival: zusammen mehr erleben

Fesselnde Momente auf der Piazza Grande erleben und anschliessend in der Rotonda – dem Begegnungsort des Filmfestivals – nachwirken lassen. Vom 30. Juli bis 15. August kannst du in der Rotonda by la Mobiliare gemeinsam essen, trinken musikhören und tanzen. Das Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August statt. Die Mobiliar bereichert des Festival seit 2017 als Hauptpartnerin.

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Tickets gewinnen Wir verlosen 5x2 Tickets für das Locarno Film Festival für den 9. oder 10. August 2026.

Gewinne Tickets für das Locarno Film Festival! Vorname Nachname Email Geburtsdatum Ich möchte am folgenden Tag ans Festival: 9. August 10. August Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden: Ja Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an Mobiliar übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abschicken

Die Mobiliar wünscht viel Spass!