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Beliebtheit Schweizer Promis: Stimmst du mit dem Durchschnitt überein?

Titelbild Schweizer Promis
Über Michelle Hunziker, Luca Hänni, Roger Federer und Beatrice Egli wird in der Schweiz öfter berichtet.Bild: watson

Beliebt oder peinlich: watson-Community bewertet Schweizer Promis

Die einen erfreuen sich grosser Beliebtheit, die anderen gehen einem nur noch auf den Keks. Doch welcher Schweizer Star (oder welches Sternchen) liegt wo auf der Beliebtheitsskala? Gib deine Stimme ab.
01.08.2025, 20:0321.07.2026, 09:13
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Auch die Schweizer Promilandschaft besteht aus schillernden Persönlichkeiten, Zuschauerlieblingen und Nervensägen. Doch wie beliebt sind sie? Teilst du dieselbe Meinung wie der Durchschnitt der watson-Leser oder weichst du davon ab? Gib deine Stimme ab.

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40 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Trouble
01.08.2025 20:32registriert Februar 2016
Niemand ist nerviger als Zeki. Sorry.
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Jackie Brown
01.08.2025 22:04registriert Oktober 2022
Es gäbe doch auch noch coole Promis. Wo waren die? Von den aufgeführten finde ich nur Odi toll.
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40
Sei kein 31er und beweise dein Zahlenwissen oder rechne wie ein Streber
Liebe Quizzticle-Klasse,
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