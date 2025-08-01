Über Michelle Hunziker, Luca Hänni, Roger Federer und Beatrice Egli wird in der Schweiz öfter berichtet. Bild: watson

Beliebt oder peinlich: watson-Community bewertet Schweizer Promis

Die einen erfreuen sich grosser Beliebtheit, die anderen gehen einem nur noch auf den Keks. Doch welcher Schweizer Star (oder welches Sternchen) liegt wo auf der Beliebtheitsskala? Gib deine Stimme ab.

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Auch die Schweizer Promilandschaft besteht aus schillernden Persönlichkeiten, Zuschauerlieblingen und Nervensägen. Doch wie beliebt sind sie? Teilst du dieselbe Meinung wie der Durchschnitt der watson-Leser oder weichst du davon ab? Gib deine Stimme ab.