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Wie erlebt ihr den perfekten Familienausflug?
Manche Familien brauchen Action, andere einfach gutes Essen und möglichst wenig Stress. Und dann gibt’s noch diejenigen, die aus einem spontanen Ausflug plötzlich ein WOW-Erlebnis machen. Und, welcher Familien-Ausflugstyp seid ihr eigentlich?
Mit diesem Quiz findet ihr heraus, welcher Familien-Ausflugstyp ihr wirklich seid und vielleicht fällt damit auch die Planung des nächsten gemeinsamen Wochenendes ein bisschen leichter.
Und vielleicht steht das nächste Familienerlebnis schon fest: Zu gewinnen gibt es sieben Ticketpakete mit je vier Sonntagstickets für das Lake & Sound Festival in Rapperswil.
6 Fragen
Welche Familienausflüge sorgen bei euch für WOW-Erlebnisse?
Einfach WOW!
Diesen Sommer gibt’s mehr WOW für dein Geld: Auf dich warten viele Elektro- und Hybrid Fahrzeuge von PEUGEOT zu fairen Preisen. Perfekt für spontane Roadtrips, Familienausflüge oder kleine WOW-Momente unterwegs. Alle Angebote findest du online oder direkt bei deinem PEUGEOT Partner.
Alle Angebote findest du auf der Website oder bei deinem PEUGEOT Partner.
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