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Wie erlebt ihr den perfekten Familienausflug?

Manche Familien brauchen Action, andere einfach gutes Essen und möglichst wenig Stress. Und dann gibt’s noch diejenigen, die aus einem spontanen Ausflug plötzlich ein WOW-Erlebnis machen. Und, welcher Familien-Ausflugstyp seid ihr eigentlich?

Mit diesem Quiz findet ihr heraus, welcher Familien-Ausflugstyp ihr wirklich seid und vielleicht fällt damit auch die Planung des nächsten gemeinsamen Wochenendes ein bisschen leichter.

Und vielleicht steht das nächste Familienerlebnis schon fest: Zu gewinnen gibt es sieben Ticketpakete mit je vier Sonntagstickets für das Lake & Sound Festival in Rapperswil.

6 Fragen Welche Familienausflüge sorgen bei euch für WOW-Erlebnisse?