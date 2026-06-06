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Was sind die grössten, längsten und höchsten Dinge der Welt?

epa13016637 US President Donald Trump holds up a poster with information on the renovations made to the Lincoln Reflecting Pool before speaking about &#039;Beautiful, Clean Coal&#039; in the Oval Offi ...
Die grössten Dinge der Welt – der neu sanierte Lincoln Reflecting Pool gehört nicht dazu. Bild: keystone
Quizzticle

Dieses Quiz ist für Donald Trump: Was sind die grössten Dinge der Welt?

06.06.2026, 11:5906.06.2026, 12:17
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Um der US-Hauptstadt Washington ein nach seiner Ansicht besseres Erscheinungsbild zu verleihen, liess Präsident Donald Trump den Lincoln Memorial Reflecting Pool sanieren. Bei dessen Vorstellung verglich Trump die Länge des Pools mit der Höhe der laut ihm höchsten Wolkenkratzer der Welt. Was jedoch auf seinem Transparent fehlte: der höchste Wolkenkratzer der Welt. Damit dem US-Präsidenten nicht nochmal ein ähnlicher Lapsus passiert, testen wir nun sein Wissen über Superlative – und du darfst gleich miträtseln. Was sind die grössten, längsten und höchsten Dinge der Welt?

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir fragen nach der Superlative, du nennst ihren Namen.
  • Dazu gibt's einen extra Hinweis.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drück auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0: Du würdest Donald Trumps Team gut ergänzen.
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Du würdest Donald Trumps Team gut ergänzen.

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