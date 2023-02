Soldatinnen der indischen Border Security Force. Bild: EPA

Quizzticle

Kennst du die 25 Länder mit dem höchsten Frauenanteil im Militär?

Liebe Quizzticle-Klasse

Ihr kennt bestimmt den Disney-Trickfilm «Mulan», in dem ein Mädchen sich als Soldat verkleidet, um in den Krieg zu ziehen. Die Geschichte hat sich Disney nicht selbst ausgedacht – als Vorlage diente die Chinesin Hua Mulan, die im 5. Jahrhundert anstelle ihres Vaters in den Krieg gezogen sein soll.

Mulan ist nicht die einzige Frau der Geschichte, die sich in Militäruniform als Soldat ausgegeben haben soll, um im Krieg zu kämpfen. Ein bekanntes Beispiel ist die Amerikanerin Mary Owens, die sich im 18. Jahrhundert als männlicher Soldat verkleidet hat, damit ihre grosse Liebe nicht alleine in den Krieg ziehen musste. Um den Kämpfen zu entgehen, hat sie auf dem Schlachtfeld als Nachrichtenüberbringer gearbeitet.

Eine der wenigen Frauen, die im Mittelalter als Frau in den Krieg zog, war Jeanne d’Arc, auch bekannt als Jungfrau von Orléans. Sie kämpfte im 15. Jahrhundert im Hundertjährigen Krieg auf der Seite des Königs von Frankreich gegen England. Gefallen ist sie nicht im Krieg – sie ist im Alter von 19 Jahren als Hexe auf dem Markt von Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.

Jeanne d’Arc ist eine französische Nationalheldin. bild: wikipedia

Erst im Zweiten Weltkrieg nahmen Frauen erstmals in relevanter Zahl als Frauen – und nicht als getarnte Männer – am Krieg teil: in Waffenfabriken, als Krankenschwestern, Kryptografinnen oder auch als Kämpferinnen. Alleine in der Roten Armee sollen über 800'000 Frauen gedient haben, darunter die berühmten Nachthexen.

Die Amerikanerin Elizabeth L. Gardner diente im Zweiten Weltkrieg als Pilotin bei den Women Airforce Service Pilots. bild: wikipedia

Die kanadische Ikone Veronica Foster arbeitete während des Zweiten Weltkriegs in einer Produktionsstätte für Waffen, Munition und Ausrüstung. bild: wikipedia

Heute zählen Frauen in der Armee immer mehr zur Normalität. Dies sieht man auch in der Ukraine. Mehr als 30'000 Frauen sollen sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben. In anderen Ländern besteht gar eine Wehrpflicht für Frauen, wie etwa in Israel oder in Norwegen.

So, fertig mit den Geschichtshappen.

Kommen wir zum Quiz: Weisst du, in welchen Ländern der Frauenanteil im Militär heute am höchsten ist?

Spielregeln