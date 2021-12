Erkennst du diese Personen? Bild: keystone

Diese 16 Personen haben 2021 für Schlagzeilen gesorgt – wie viele kennst du noch?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken zurück – auf 16 Frauen und Männer, die in der Schweiz und international für Schlagzeilen gesorgt haben. Sie waren in diesem Jahr in Kriminalfälle verwickelt, sorgten durch ihr politisches Engagement oder durch sportliche oder kulturelle Höchstleistungen für Aufsehen.

Wie viele von ihnen kannst du noch beim Namen nennen? Spiel das Quiz und vergleiche dich am Ende mit den anderen watson-Usern!

Tipp: Vor- oder Nachname reicht aus, damit deine Antwort gültig ist.

Wie viele Persönlichkeiten hast du erkannt? Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte!