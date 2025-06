Vielleicht müsst ihr im Quiz auch erraten, von wo jemand kommt. Bild: keystone

Quizzticle

Errate, aus welchem Land diese Politikerinnen sind – oder geh streiken

Nina Bürge Folge mir

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute, am 14. Juni, ist der Frauenstreik. Das nehmen wir zum Anlass, mal zu schauen, wie viele Frauen in politisch hohen Positionen ihr kennt. Beziehungsweise, ob ihr wisst, in welchem Land sie tätig sind. Konkret: Nennt die 20 gesuchten Länder.

Viel Spass!

Und so geht's:

Nenne die Länder – in denen die Frauen politisch tätig sind.

Als Hilfe bekommst du einen Tipp, wo das Land liegt.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!