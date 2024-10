Diese 12 Logos sind kaputtgegangen, erkennst du sie trotzdem?

Wir sind fast sicher, dass du die Logos, die gleich kommen, schon mindestens einmal gesehen hast – du solltest sie alle kennen, das brauchst du uns nicht zu beweisen. Was du uns aber gerne beweisen kannst, ist, ob du sie auch erkennst, wenn wir sie in ihre Einzelteile zerlegen? Denn genau das haben wir getan. Zeig uns, was du kannst!

Was du vorher noch unbedingt wissen solltest:

Du siehst alle Teile, aus denen das Logo besteht.

Du kannst dir ein zweites Bild anzeigen lassen. Auf diesem haben sich einige der Teile bereits wieder richtig zusammengefügt (immer zuoberst auf dem Bild zu sehen).

Falls du noch nicht darauf gekommen bist, kannst du dir noch einen Hinweis geben lassen. Dort steht dann, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist.

Achte gut auf die richtige Schreibweise, wir sind gewohnt streng.

Und los geht's!

