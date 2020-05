Wissen

Quiz: Kennst du die 30 häufigsten Muttersprachen der Welt?



bild: shutterstock

Kennst du die 30 meistgesprochenen Muttersprachen der Welt?

Auswertung zum letzten Quiz

Liebe Quizzticle-Klasse

Was seid ihr doch für kleine Streber vorbildliche Schüler! So macht es natürlich Spass, eure Prüfungen zu korrigieren. Beim Quiz zu den 35 Ländern in Nord-, Mittel- und Südamerika hat euch lediglich die Karibik einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Durchschnittlich kommt ihr dennoch auf 70% korrekte Antworten (24,5 Punkte) und habt damit als Klasse sogar am 5er gekratzt.

Und trotz dem Glanzresultat musste ich auch Tränen trocknen. Nämlich diejenigen von Vorzeige-Quizzer Dani Huber. Mit 30 von 35 möglichen Punkten reicht es nämlich «nur» für die 5,5. Vor allem, dass er Barbados vergessen hat, kann er sich selbst nicht verzeihen.

7,8% blieben komplett fehlerfrei und bekommen die 6 mit Sternchen. Es reichte aber schon, mindestens 32 Länder aufzuzählen, um den Sechser abzustauben. Alle die das geschafft haben, haben sich folgende kleine Belohnung verdient.

Dieses Bild ist nur für 6er Schüler, alle anderen dürfen es nicht anklicken!

Auf der anderen Seite gab es kaum Abschiffer, 91,6% von euch kannten mindestens die Hälfte der Länder.

Nun aber zur Auswertung der einzelnen Antworten.

Diese 10 Länder waren am einfachsten

1. Mexiko, 98,6% (von euch wussten es)

2. USA, 97,9%

3. Brasilien, 97,8%

4. Kanada, 97,4%

5. Argentinien, 97,1%

6. Chile, 94,4%

7. Peru, 93,2%

8. Kolumbien, 90,6%

9. Kuba, 90,3%

10. Panama, 87,9%



Weil den meisten St.Vincent und die Grenadinen unbekannt ist, habe ich mich dort mal umgesehen. Guckt nur, wie schön es ist:

St. Vincent und die Grenadinen

Diese 10 Länder waren am schwierigsten

1. St.Vincent und die Grenadinen, 20,3% (von euch wussten es)

2. St.Kitts und Nevis, 20,3%

3. Dominica, 28,1%

4. Antigua und Barbuda, 30,6%

5. St.Lucia, 30,6%

6. Grenada, 30,9%

7. Barbados, 48,8%

8. Suriname, 52,9%

9. Guyana, 59,6%

10. El Salvador, 60,1%



Heute wird es wieder ganz knifflig, aber ich will ja schliesslich, dass ihr hier was lernt.

Quiz: Die meistgesprochenen Muttersprachen

Zähle die 30 Sprachen der Welt mit den meisten Muttersprachlern auf.

auf. Als Hinweise dienen dir die Anzahl Muttersprachler und die Kontinente, in denen die Sprachen weit verbreitet sind.

sind. Es sind 5 Sprachen aus China in der Liste. Mit «chinesisch» kommst du also nicht weiter, da braucht es schon eine genauere Bezeichnung.

in der Liste. Mit «chinesisch» kommst du also nicht weiter, da braucht es schon eine genauere Bezeichnung. Du musst die Sprachen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Geografie-Note 23-30 Punkte: 6.0

20-22 Punkte: 5.5

18-19 Punkte: 5.0

15-17 Punkte: 4.5

12-14 Punkte: 4.0

Unter 12 Punkten: Nachsitzen

«Homeoffice» oder wie ihr Schweizer mein Englisch zerstörte

