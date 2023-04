Dieses Bild wird dir keine grosse Hilfe sein. bild: watson/shutterstock

Diese 13 Logos sind kaputtgegangen, erkennst du sie trotzdem?

«Kommt ein Elefant in einen Porzellanladen und macht alle Logos kaputt ...», so oder so ähnlich beginnt ein alter Witz. Wie der Witz weitergeht, ist für diese Story nicht relevant, sondern der Fakt, dass nun diverse Logos in ihren Einzelteilen herumliegen. Nun liegt es an dir, zu erkennen, welche Firmen und Unternehmen gesucht sind. Aber mach dir nicht zu viel Druck, wir geben dir jeweils eine Hilfe.

Auf dem ersten Bild siehst du das Logo komplett zerstört und wild durcheinander. Wenn du es dann nicht erkennst, kannst du dir ein zweites Bild ansehen. Dort siehst du einen Teil des Logos (jeweils über den anderen Teilen) bereits in der richtigen Anordnung.

Beginnen wir mit einem einfachen Logo, damit du weisst, wie das Quiz funktioniert.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

