Video: watson/Knackeboul, Emily Engkent, Lea Bloch

Schweizerdeutsch vs. Kanada-Slang – Das Mundart-Quiz

Es ist Zeit für eine Crossover-Folge! World of Watson trifft Emily National trifft Mundart-Quiz.

Knackeboul Folgen Emily Engkent Folgen

Weisst du, was du kriegen würdest, wenn du ein «Double-Double» in Kanada bestellst? Und was «chosle» in Bern ist? Rate mit!

Hast du die Wörter gekannt? Schreib uns dein Lieblingswort in den Kommentaren.

Letztes Mal hat Knack versucht, Emily Englisch beizubringen:

