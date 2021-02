Quiz

Sport

Bundesliga: Bayern oder RB Leipzig – wem du die Daumen drücken solltest



RB Leipzig oder Bayern München – für wen schlägt dein Herz im Bundesliga-Titelrennen?

Sei versichert, wir wollen mit dieser Frage niemanden beleidigen! Schon klar: Es ist eine Frage, mit der sich vermutlich die Mehrheit der Fussballfans lieber nicht herumschlägt. Doch in der Bundesliga sieht es nach dem Wochenende so aus, als würde es im Titelrennen zu einem Zweikampf kommen.

Auf der einen Seite der Serienmeister FC Bayern München, als ewige Nummer 1 in Deutschland per se entweder geliebt oder gehasst. Auf der anderen Seite der Emporkömmling Rasenballsport Leipzig, dessen Deckname mit der Abkürzung RB nicht wirklich verschleiert, dass das Team ein Marketing-Vehikel des Energydrinkherstellers Red Bull ist.

Bild: keystone

Nun könnte man als Anhänger den Kopf in den Sand stecken (oder den Sand in den Kopf, Lothar Matthäus ist sich da jeweils nicht so sicher) und bloss noch den Tabellenkeller beobachten und zuschauen, ob nebst dem FC Schalke 04 tatsächlich auch gleich noch der selbsternannte «Big City Club» Hertha BSC absteigt.

Die zweite Möglichkeit: Man kann in diesem Psychoquiz herausfinden, wem man im Bundesliga-Titelrennen die Daumen weniger fest oder gar nicht drücken soll:

Quiz 1. Der Teufel steht vor dir und zwingt dich, dich für eine dieser tödlichen Krankheiten zu entscheiden. Was wählst du? keystone Pest Cholera 2. Du bekommst die unvorstellbare Summe von einer Milliarde geschenkt – aber du musst dich innert zehn Sekunden für die Währung entscheiden, in der dir das Geld ausgezahlt wird. Los, entscheide! Wolf of Wallstreet Albanischer Lek Panamaischer Balboa Angolanischer Kwanza Belize-Dollar 3. Fasnacht fällt 2021 aus. Wenn die Pandemie endlich vorbei ist: Als was verkleidest du dich? Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock 4. Du wirst Zeuge eines Banküberfalls. Du verfolgst den Räuber und beschattest ihn eine Weile. Du findest heraus, dass er die Beute nicht behält, sondern zu einem Kinderheim bringt. Mit dem Geld kann die Heimleitung endlich genug Essen einkaufen. Du weisst, dass das Kinderheim das gespendete Geld zurückgeben muss, wenn du den Bankräuber der Polizei meldest.Was tust du? Ich behalte mein Wissen für mich. Ich verrate den Bankräuber an die Polizei. Ich erpresse den Bankräuber und hole mir meinen Anteil an der Beute. 5. Du möchtest Strandferien machen, hast aber nur ein schmales Budget. Wie entscheidest du dich? EPA/DPA Ich nehme das günstige Angebot, auch wenn ich weiss, dass ich damit einen diskutablen Staat unterstütze. Ich pumpe wieder einmal meine reichen Eltern an und verreise in ein Luxus-Resort. Gehe ich halt wieder mal an den Walensee. 6. Du darfst für den Rest deines Lebens nur noch ein Getränk konsumieren. Wofür entscheidest du dich? Shutterstock Coca-Cola Taurinhaltige Energydrinks Bier Karottensaft 7. Du stehst zur Wahl als neuer Klubpräsident. Ein knackiger Slogan muss her, um die Mitglieder von dir zu überzeugen. EPA Ich kaufe alles, was mir die Kioskfrau für diese Handvoll Münz gibt! Ich kaufe uns die Gegner leer! Ich kaufe uns alles, was ihr möchtet! 8. Du bist so ein grosser Fussballstar, dass dein Ausrüster dir einen eigenen Schuh widmet. Welches Design wählst du aus den Vorschlägen aus, die man dir zeigt? adidas 9. Was ist eine vernünftige Anspielzeit für ein Bundesligaspiel? Samstag, 15.30 Uhr Samstag, 18.30 Uhr Um wichtige Shareholder zu erreichen, muss man auch mal über Montag, 02.30 Uhr nachdenken. Wichtig ist, dass nicht zeitgleich in Österreich und New York gespielt wird. Resultat

Mehr Fussball:

