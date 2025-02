Biathleten beim Stehendschiessen. Bild: www.imago-images.de

5 liegend, 5 stehend – schaffst du das Nicht-Biathlon-Quiz ohne Strafrunde?

Etwas eint die vielen verschiedenen Wettkampfformen an der Biathlon-WM: Geschossen wird immer zuerst liegend und dann stehend. Wir testen dich ohne Waffe – mit kniffligen Liegend- und Stehend-Fragen, die mit Biathlon nicht das Geringste zu tun haben.

In der Lenzerheide beginnen morgen Mittwoch die Weltmeisterschaften im Biathlon. Erstmals überhaupt findet die WM in dieser Sportart in der Schweiz statt. Falls dich der Sport interessiert, kennst du ihn eh schon. Falls nicht: Es ist ein Mix aus Langlauf und Schiessen.

Geschossen wird auf Ziele, die 50 Meter entfernt sind: Zuerst liegend, eine Runde später stehend. Wir schiessen in diesem Quiz nicht, aber liegen und stehen können wir. Und du auch. Deshalb folgen je fünf Fragen aus diesen beiden Themenbereichen – im weitesten Sinn:

10 Fragen 5 liegend, 5 stehend: Das Nicht-Biathlon-Quiz Schaffst du es ohne Strafrunde ins Ziel? Start

Na, wie gut warst du?

Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte. Ob wir ein paar Biathlon-Weltmeister unter uns haben?

Das Programm der Biathlon-WM 2025

Mittwoch, 12. Februar:

14.30 Uhr: Mixed-Staffel (4x6 km)



Freitag, 14. Februar:

15.05 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)



Samstag, 15. Februar:

15.05 Uhr: Sprint Männer (10 km)



Sonntag, 16. Februar:

12.05 Uhr: Verfolgung Frauen (10 km)

15.05 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 km)



Dienstag, 18. Februar:

15.05 Uhr: Einzel Frauen (15 km)



Mittwoch, 19. Februar:

15.05 Uhr: Einzel Männer (20 km)



Donnerstag, 20. Februar:

16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel (4x3 km + 1,5 km)



Samstag, 22. Februar:

12.05 Uhr: Staffel Frauen (4x6 km)

15.05 Uhr: Staffel Männer (4x7,5 km)



Sonntag, 23. Februar:

13.45 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 km)

16.05 Uhr: Massenstart Männer (15 km)



Das Schweizer Fernsehen SRF überträgt alle Rennen live. Beat Sprecher kommentiert sie mit dem Experten Matthias Simmen an seiner Seite.