«Es ist nicht meine Entscheidung» – Vonn reagiert auf den Korb von Shiffrin

Doch nun die Wende, Shiffrin wird doch an den Start gehen, allerdings mit Breezy Johnson und nicht mit Lindsey Vonn. Das verkündete die 99-fache Weltcupsiegerin heute Morgen, gleichzeitig vermeldete sie, dass sie beim Riesenslalom, welcher am Donnerstag stattfindet, nicht starten wird, da sie sich dafür noch nicht bereit fühle. In Killington stürzte die Amerikanerin Ende November im Riesenslalom und musste daraufhin operiert werden.

Immer wieder machten Gerüchte die Runde, dass Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn zusammen an der neu eingeführten Team-Kombination teilnehmen werden. Letzte Woche kündigte Shiffrin allerdings an, dass sie nicht am neuen Wettbewerb teilnehmen wird.

Von Allmen kündigt nach Abfahrtsgold grosse Party an: «Heute gehen wir zu Boden»

Franjo von Allmen gewinnt in Saalbach seine erste Abfahrt überhaupt und krönt sich dank eines wilden Ritts zum neuen Weltmeister. Ebenso wild will er seine Goldmedaille am Abend bei der grossen Party mit seinen Teamkollegen feiern.

Was für ein Schweizer Freudentag in Saalbach: Zwar geht Superstar Marco Odermatt in der WM-Abfahrt für einemal leer aus, dafür springen seinen Teamkollegen Franjo von Allmen und Alexis Monney in die Bresche und holen Gold und Bronze. Mit Startnummer 11 toppte von Allmen die schon starken Fahrten von Alexis Monney und Vincent Kriechmayr und war erstmals sprachlos.