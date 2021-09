Taliban-Kämpfer bewachen den Flughafen in Kabul. Von der traditionellen Kleidung ist kaum mehr was übrig. Bild: keystone

Taliban oder US-Soldat – erkennst du den Unterschied?

Die Amerikaner sind weg. Seit Montagabend haben die Taliban die Kontrolle über den Flughafen in Kabul. Die militant-islamistischen Kämpfer konnten bei der Rückeroberung Afghanistans viel Kriegsmaterial erbeuten, das ursprünglich aus den USA stammt. Ein viel beachtetes Video zeigt nun, wie die Taliban einen Hangar am Flughafen in Kabul betreten, wo die Amerikaner Helikopter zurückgelassen haben. Ob diese noch flugtauglich sind, ist unklar.

Wie hoch die Summe an erbeutetem Kriegsmaterial ist, ist momentan Gegenstand politischer Diskussionen in den USA. Donald Trump und weitere Republikaner behaupten, dass die Taliban nun im Besitz von US-Kriegsmaterial im Wert von 85 Milliarden US-Dollar seien. In Tat und Wahrheit dürfte dieser Betrag deutlich tiefer sein. Gemäss Nachrichtenagentur AP rüsteten die USA die afghanische Armee, welche den Taliban unterlegen ist, mit Kriegsmaterial von 18 Milliarden Franken aus. Wie viel davon jetzt in den Händen der Taliban ist und was sie davon noch brauchen können, kann nicht genau gesagt werden.

Klar ist aber: Die Taliban konnten sich ordentlich mit Waffen und Ausrüstungen eindecken und sind teilweise kaum mehr von den US-Soldaten unterscheidbar. Glaubst du nicht? Dann versuche dich im folgenden Bilder-Quiz. Es ist wirklich gar nicht so einfach ...