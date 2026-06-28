Quizz den Huber: Unser Quiz ist schwierig. Doch heute hast du Chancen

QDH: Unsere hellste Kerze schmilzt in der Sonne
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du kannst gegen sie antreten. In dieser Woche leidet sie (genau wie wir alle auch) vor allem unter der Hitze.
Liebe Huberquizzer
Noch nie habe ich Hubs bei einer solchen Gluthitze gequizzt. Mal gucken, ob ihn die Hitze abkocht oder ob er cool bleiben kann.
Leider nicht zustande kommt übrigens unsere Morgenmantel Trilogie. Der schwere Frottee-Lumpen heizt schlichtweg zu sehr. Deshalb trägt Hubs heute ein einfaches Tischi.
So.
Und jetzt Quiz
10 Fragen
QDH #382
Quizze gegen den schlausten Mitarbeiter von watson. Einfach wird es aber nicht.