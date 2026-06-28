Quizz den Huber: Unser Quiz ist schwierig. Doch heute hast du Chancen

QDH: Unsere hellste Kerze schmilzt in der Sonne

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du kannst gegen sie antreten. In dieser Woche leidet sie (genau wie wir alle auch) vor allem unter der Hitze.

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Noch nie habe ich Hubs bei einer solchen Gluthitze gequizzt. Mal gucken, ob ihn die Hitze abkocht oder ob er cool bleiben kann.

Leider nicht zustande kommt übrigens unsere Morgenmantel Trilogie. Der schwere Frottee-Lumpen heizt schlichtweg zu sehr. Deshalb trägt Hubs heute ein einfaches Tischi.

So.

Und jetzt Quiz

10 Fragen QDH #382 Quizze gegen den schlausten Mitarbeiter von watson. Einfach wird es aber nicht.