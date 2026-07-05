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Quizz den Huber: Wer Huber schlägt, der ist schon fast ein Genie

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QDH: Heute ist Huber mehr Manzambi als Rieder

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du darfst sie herausfordern. Einfach wird es aber nicht.
05.07.2026, 20:4405.07.2026, 20:44
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

«Aber der Huber, das ist doch eine fiktive Person?», hörte ich nun schon zum zweiten Mal von jemandem, der sich hin und wieder ans Quiz wagt.

Offenbar handelt es sich dabei wirklich nur um Gelegenheits-watson-Leser. Aber damit sämtliche Missverständnisse ausgeräumt sind: Ja, Huber existiert. Er schreibt auch für uns, und das sehr fleissig. Hier findet man seine Artikel.

Und heute haben wir ihn im Zug gequizzt. Wir wurden gerade noch vor dem berüchtigten Oltener Funkloch fertig.

So.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #383

Guten Abend! Darf es heute ein Quiz sein?

Wilde Szenen an der «Cracker Night» in Nordaustralien

Video: watson/Lucas Zollinger
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