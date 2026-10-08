Petra Täschner strauchelt bei der 32'000-Euro-Frage. Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Bist du im Geiste schon in Rente? Dann sind diese WMM-Fragen für dich ein Klacks

Die lustige Rentnerin Petra Täschner zieht trotz fehlenden Backwissens ins Finale der «3-Millionen-Euro-Woche» ein. Aber weisst du, welches Gebäck man vor dem Backen kurz in heisses Wasser legt?

Mehr «Quiz»

Man ist nie alt genug, um ein paar Milliönchen bei Günther Jauch abzustauben. Die Mittwochs-Show der «3-Millionen-Euro-Woche» von «Wer wird Millionär» steht unter dem Motto «Endlich Rente!». Die älteren Kandidatinnen und Kandidaten gaben alles und sorgten für gute Stimmung.

Ganz vorne mit dabei ist Rentnerin Petra Täschner. Sie wurde zum Publikumsliebling, auch wegen ihrer witzigen Sprüche. Nach vier Ehen und vier Scheidungen brachte sie so schnell nichts mehr aus der Fassung. Jauch fragte sicherheitshalber nach den Ex-Männern: «Leben die noch?» Täschner konterte: «Ich denke schon. Umgebracht hab ich sie nicht.»

Bis zur 500-Euro-Frage lief alles wie geschmiert. Die Fragen brachten sie dann aber doch ein wenig ins Schwitzen. Bei 16'000 Euro musste dann das Publikum helfen. Es ermöglichte so der Rentnerin den Eintritt ins Finale am Donnerstag.

Bei der 32'000-Euro-Frage war dann Schluss. Täschner war bei einer Backfrage planlos und wollte auch nicht den Telefonjoker Karola ziehen: «Ach, Karola weiss doch gar nicht, was ein Bagel ist. Sorry, Karola», erklärte sie.

Weisst du es?

Was wird vor dem Backen kurz in kochend heisses Wasser gegeben? Bagel Pita Naan Knäckebrot Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 434 Personen teilgenommen

Die Kandidatin nahm das Ganze gelassen. Ihr Fazit zum Schluss lautete: «It's cool, man!»

Und jetzt bist du dran, beweise dein Wissen im heutigen «Wer wird Millionär?»-Quiz:

15 Fragen Schaffst du es ins Finale der 3-Millionen-Euro-Woche?

(kek)