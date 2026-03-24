WWM-Kandidat Philipp Elsner sass bei Günther Jauch auf dem heissen Stuhl. Bild: RTL

WWM-Kandidat verspielt 32'000 Euro – hättest du die Frage gewusst?

Am Montag fand eine weitere Folge «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch statt. Kandidat Philipp Elsner erwischt aber einen schwarzen Abend und geht mit nur 500 Euro nach Hause. Wie hättest du dich geschlagen?

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Am Montagabend nimmt Philipp Elsner bei Günther Jauch auf dem Stuhl Platz. Der 49-Jährige erwischt dabei einen schwarzen Abend, fällt von 32'000 Euro auf 500 Euro zurück. Ein erstes Mal ins Straucheln kommt der gebürtige Hamburger bei der 8000-Euro-Frage. Folgendes wollte Jauch wissen:

Ganz genau heisst es laut Duden ...? akurat akkurat akurrat akkurrat Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1895 Personen teilgenommen

Elsner entscheidet sich für den Publikumsjoker, der jedoch mehr Verwirrung stiftet als Klarheit schafft. 61 Prozent sind für Antwort A, 35 Prozent für Antwort B. Er selber neigt zu Antwort B.



Schliesslich hört Elsner – korrekt – auf sein Bauchgefühl. «Sie entscheiden sich für die Minderheit?», fragt Jauch. «Das ist ja noch mutiger, als den Joker gar nicht zu nehmen.» Aber wie gesagt: Der Hamburger liegt mit seiner Entscheidung richtig.

Dann kommt die Frage, die dem 49-Jährigen zum Verhängnis wird. Folgendes wollte Jauch wissen:

Welches war 2024 mit über 320'000 dort wohnenden Deutschen das beliebteste Land deutscher Auswanderer in Europa? Spanien Schweden Schweiz Slowenien Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1725 Personen teilgenommen

Zwar nimmt der Kandidat den 50:50-Joker zu Hilfe, dieser hilft ihm aber nicht wirklich weiter. Es bleiben Antwort A (Spanien) und Antwort C (Schweiz) übrig – beide hält er für plausibel. Doch schlussendlich entscheidet er sich für die falsche Antwort und stürzt damit auf 500 Euro ab, bitter.

Wie weit hättest du es heute geschafft? Hättest du von zuhause aus die Million geholt? Beweise dein Können hier im Quiz!

15 Fragen WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage? Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(ome)