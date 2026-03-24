WWM-Kandidat verspielt 32'000 Euro – hättest du die Frage gewusst?
Am Montagabend nimmt Philipp Elsner bei Günther Jauch auf dem Stuhl Platz. Der 49-Jährige erwischt dabei einen schwarzen Abend, fällt von 32'000 Euro auf 500 Euro zurück. Ein erstes Mal ins Straucheln kommt der gebürtige Hamburger bei der 8000-Euro-Frage. Folgendes wollte Jauch wissen:
Elsner entscheidet sich für den Publikumsjoker, der jedoch mehr Verwirrung stiftet als Klarheit schafft. 61 Prozent sind für Antwort A, 35 Prozent für Antwort B. Er selber neigt zu Antwort B.
Schliesslich hört Elsner – korrekt – auf sein Bauchgefühl. «Sie entscheiden sich für die Minderheit?», fragt Jauch. «Das ist ja noch mutiger, als den Joker gar nicht zu nehmen.» Aber wie gesagt: Der Hamburger liegt mit seiner Entscheidung richtig.
Dann kommt die Frage, die dem 49-Jährigen zum Verhängnis wird. Folgendes wollte Jauch wissen:
Zwar nimmt der Kandidat den 50:50-Joker zu Hilfe, dieser hilft ihm aber nicht wirklich weiter. Es bleiben Antwort A (Spanien) und Antwort C (Schweiz) übrig – beide hält er für plausibel. Doch schlussendlich entscheidet er sich für die falsche Antwort und stürzt damit auf 500 Euro ab, bitter.
Wie weit hättest du es heute geschafft? Hättest du von zuhause aus die Million geholt? Beweise dein Können hier im Quiz!
WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage?
Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.
(ome)