Günther Jauch sorgte auch mit seiner Haarpracht für Aufruhr. Bild: rtl

Auswahlfrage bei WWM irritiert Jauch – dich auch?

Ausnahmsweise sorgt bei «Wer wird Millionär» die allererste Frage für Kopfschütteln. Vor allem Günther Jauch ist von der Auswahlfrage irritiert. Hättest du es gewusst?

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Normalerweise bringen bei «Wer wird Millionär» die Fragen in den höheren Fragenkategorien die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Fassung, dieses Mal wunderte sich jedoch Günther Jauch über die Auswahlfrage. Wer diese am schnellsten beantwortet, kann gegenüber von Jauch Platz nehmen.

«Das kann nicht sein. Das kriegt keiner hin», meinte Jauch. «Der eine tippt immer noch. Leute! Das weiss doch keine Sau», fügte er hinzu. Und tatsächlich konnte keiner der verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten die Frage beantworten. Doch ist es wirklich so schwierig? Oder hättest du es gewusst?

Bei der Frage ging es um die Anordnung der Computer-Tastatur. Es sollte zugeordnet werden, welches Sonderzeichen über welchem Buchstaben liegt. Die richtige Zuordnung am Schluss lautete: % liegt über 5, & über 6, = über 0 und ? über B.

Hättest du es vor Augen gehabt? Bild: imago-images.de

Da niemand die Frage beantworten konnte, gab es danach eine einfachere Frage, die Kandidat Giuseppe Russo auf den heissen Stuhl brachte.

Vor der 1000-Euro-Frage gab es dann aber wieder kurz Aufregung: Grund waren ein paar abstehende Haare bei Jauchs Haupt. Dieser wollte aber nicht die Hilfe der Maske annehmen, denn selbst ist der Mann: «Ich kann das selber», meinte er. «Nur aufpassen, dass das Müffchen nicht ganz abfällt», scherzte er, als er sich durch seine Haarpracht strich.

Für den Kandidaten war dann bei 32'000 Euro Schluss: Er scheiterte an einer Frage zur DDR-Gründungswelle.

Ihren 60. Geburtstag feierten aufgrund einer Gründungswelle im Winter 1965/66 unlängst zehn bedeutende deutsche ...? DAX-Unternehmen Fussballklubs Schauspielhäuser Karnevalsgesellschaften Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 353 Personen teilgenommen

Das Risiko auf 500 Euro runterzufallen wollte er nicht eingehen, denn er erklärte: «Ich habe drei Mädels und eine Frau, die gerne shoppen und reisen.»

Und jetzt du! Wie weit kommst du?

15 Fragen WWM: Schaffst du die 32'000-Euro-Frage?

(kek)