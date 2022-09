Wirbel um Einladung: Darum dürfen Harry und Meghan nicht zum Staatsempfang

Am Samstagabend zeigten sich alle acht Enkelkinder der Queen am Sarg der britischen Monarchin. Mit dem Rücken zum Sarg, den Kopf gesenkt und sichtlich bewegt hielten sie eine rund 15-minütige Andacht, während weiter Trauernde durch Westminster Hall zogen. Hier können Sie weitere Fotos der Mahnwache sehen.

In seiner ersten Rede als König hatte der 73-Jährige aber seine Liebe für Meghan und Harry betont. Zudem erlaubte Charles III. seinem Sohn während der Mahnwache am Samstagabend Uniform zu tragen, obwohl er mit dem Rückzug aus dem Königshaus seine militärischen Dienstgrade abgeben musste. Diese Gesten gelten als Friedensangebote des Königs.

Das Verhältnis zwischen Meghan und Harry, die seit Jahren in den USA leben, und dem Rest der königlichen Familie gilt als schwer beschädigt. Anlass war scharfe Kritik des Paares am Palast, besonders an Charles.

Die BBC berichtete am Samstag unter Berufung auf Quellen im Umfeld des Paares, die beiden hätten eine Einladung per E-Mail bekommen. «Aber nun sind sie irritiert, dass sie nicht länger teilnehmen können», hiess es weiter. Palast-Insider hingegen betonten, zu der Veranstaltung seien stets nur aktive Mitglieder der königlichen Familie geladen gewesen. Harry und Meghan hatten ihre royalen Pflichten vor längerem aufgegeben.

