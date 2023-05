Am 1. Mai 2023 verlor ein 26-jähriger in Zürich durch Gummischrot-Geschoss sein Augenlicht. Bild: keystone

Warum eine Augenärztin den Einsatz von Gummischrot in der Schweiz kritisiert

Die Augenärztin Anna Fierzi hat alle bekannten Fälle von Augenverletzungen durch Gummischrot-Geschoss in der Schweiz zusammengetragen. Sie hinterfragt dabei auch den aus ihrer Sicht teilweise unkritischen Einsatz von Gummischrot hierzulande.

Mehr «Schweiz»

Am diesjährigen 1. Mai wurde ein 26-Jähriger in Zürich von einem Gummischrot-Geschoss der Polizei getroffen und erblindete danach. Ob er als Demonstrant vor Ort war oder nicht, wird derzeit untersucht.

Mit seinem Schicksal ist der junge Mann nicht allein. Wie viele Menschen in der Schweiz durch Gummischrot-Geschoss der Polizei ihr Augenlicht verloren haben, hat die Zürcher Augenärztin Anna Fierzi in der Fachzeitschrift «Ophta» zusammengetragen – zumindest die bekannten und öffentlich zugänglichen Fälle.

Wie viele Fälle es wirklich sind, ist schwierig zu sagen. In der Schweiz gibt es nämlich keine offizielle Meldestelle für Unfälle mit Gummischrot.

29 Verletzungen am Auge, acht Erblindungen

Seit 1980 gab es in der ganzen Schweiz 29 Personen, die bekanntermassen durch Gummischrot am Auge verletzt wurden. Von ihnen sind elf Personen erblindet.

Gemäss den Recherchen von Fierzi passierte die meisten Verletzungen während der vergangenen 20 Jahre in Basel oder Bern.

In der Stadt Zürich wurden 15 der 29 Fälle dokumentiert, acht Menschen sind erblindet. In Zürich ist auffällig, dass sich fast alle bekannten Fälle zwischen 1980 und 2003 zugetragen haben. Danach kam es erst 10 Jahre später wieder zu einem Vorfall und schliesslich am diesjährigen 1. Mai wieder.

Je nach Geschoss muss die Polizei einen Mindestabstand von 5, 10 oder 20 Metern einhalten. Doch auch dieser Mindestabstand verhindere keine schwerwiegenden Verletzungen an den Augen, wie Fierzi schreibt. Der Grund: Der Mindestabstand orientiert sich an einem Wert, der aussagt, ab welcher Distanz ein Geschoss nicht mehr die Wucht hat, ins Gewebe einzudringen. Aber laut Fierzi könne man auch dann erblinden, wenn das Geschoss bloss am Auge abpralle.

Dazu komme der Faktor, dass die Polizei mit Gummischrot nicht auf spezifische Körperstellen zielen könne. Fierzi schreibt:

«Das hierzulande verwendete Gummischrot weist eine beträchtliche Streuung auf, weshalb es nicht möglich ist, Augenverletzungen zuverlässig zu vermeiden.»

Verbot von Gummischrot in anderen Ländern

Seit dem Vorfall am diesjährigen 1. Mai fordert eine nationale Petition auf Campax, ein Verbot von Gummischrot-Geschossen in der Schweiz. «Diese Munition ist extrem gefährlich und kann schwere körperliche Schäden verursachen», steht im Petitions-Text.

Die Schweiz wäre nicht das erste europäische Land mit einem offiziellen Gummischrot-Verbot. Im Gegenteil: In anderen europäischen Ländern wie Finnland, Norwegen, Dänemark, Österreich und der Mehrheit der deutschen Bundesländer existiert dieses Verbot bereits.

Verletzungen werden infrage gestellt

Erstellen Betroffene eine Strafanzeige, sei es fast unmöglich, vor Gericht damit durchzukommen, schreibt die Augenärztin. Denn Staatsanwälte stellten immer wieder infrage, ob die Schäden überhaupt von Gummischrot kommen oder nicht etwa durch Steine oder eine Fahnenstange verursacht wurden. Meistens enden die Verfahren frühzeitig.

Manche Verletzte, heisst es im Artikel von Fierzi, hätten zudem alternative Unfallhergänge erfunden, da sie sich vor Konsequenzen mit der Versicherung fürchteten, wenn sie sich als Teilnehmende von unbewilligten Demos oder Fanmärschen «outen».

Wie schwierig eine Strafanzeige gegen einen Polizisten oder Polizistin ist, zeigt ein Artikel der «Republik» aus dem vergangenen Jahr. Im Artikel kommen sieben Betroffenen zu Wort und sprechen über ihre Erfahrungen und Verletzungen am Auge durch Gummischrot. Alle Verfahren wurden eingestellt, die Polizisten freigesprochen und eine Richterin weigerte sich sogar belastendes Videomaterial anzuschauen. Einem Betroffenen wurden sogar noch die Anwaltskosten des Polizisten aufgedrückt.

(oee)