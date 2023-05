Die Kantonspolizei Zürich kesselte das Kanzlei-Areal ein. Darunter auch Zivilisten, die nicht an der Demo waren. Bild: keystone

Wie es ist, als unbeteiligte Person an der 1.-Mai-Demo eingekesselt zu sein

Am 1. Mai kam es in Zürich und in Basel zu Ausschreitungen zwischen Demonstrierenden und Polizisten. Doch auch unbeteiligte Zivilisten waren betroffen. Sie erzählen watson, wie brutal der 1. Mai wirklich war.

Feste, Musik, Demonstrationen und Randale: Gestern war der 1. Mai – auch Tag der Arbeit genannt. Tausende Menschen demonstrierten für mehr Lohn, bessere Renten und mehr Gleichstellung. Bei den rund 50 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz riefen neben den Gewerkschafts- und SP-Spitzen auch Bundespräsident Alain Berset zum Kampf gegen Ungleichheit und für sozialen Fortschritt auf.

Am Rande kam es aber auch zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen. watson war in Zürich und Basel vor Ort:

Demonstrierende flüchten aufs Kanzlei-Areal

In Zürich gingen am 1. Mai mehrere Tausende Personen unter dem Motto «Frauenarbeit ist mehr wert» auf die Strasse. Der offizielle 1. Mai-Umzug mit der Schlusskundgebung auf dem Sechseläutenplatz verlief laut der Kantonspolizei Zürich ohne grössere Zwischenfälle.

Kundgebungsteilnehmer an einer friedlichen Demonstration in Zürich. Bild: keystone

Am Nachmittag kam es im Kreis 4 aber zu mehreren unbewilligten Demonstrationen. Die Polizei war mit Grossaufgebot vor Ort.

Nur wenige Sekunden nachdem sich der Schwarze Block mit rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten kurz nach 15 Uhr von der Langstrasse kommend in Richtung Stauffacherstrasse in Bewegung gesetzt hatte, stoppte die Polizei die Demonstration.

Daraufhin versuchten Demonstrierende von der Polizei wegzulaufen und sprangen über den Zaun des Kanzleiareals. Dort befanden sich bereits mehrere Zivilisten, da auf dem Areal ein Fest zum 1. Mai noch voll im Gang war.

Die Demonstration verlegte sich auf das Kanzleiareal. Bild: keystone

Zivilisten wurden eingekesselt und nicht mehr herausgelassen

Die Polizei umstellte das Areal. Innerhalb weniger Minuten waren Zivilisten und Demonstrierende eingekesselt.

Wasserwerfer, Tränengas, Pfefferspray und Gummischrot – die Polizei hatte alles dabei. Und sie setzte auch alles ein.

Immer wieder versuchten Zivilisten aus dem Kessel zu gelangen, wurden aber daran gehindert. Eine Betroffene berichtet gegenüber watson, dass sie von der Polizei weggewiesen worden sei und das Areal nicht verlassen durfte. Auch der Boccia-Club, der sich auf dem Areal mitten in einem Spiel befand, kam nicht mehr raus. Ein Paar mit einem Baby schaffte es erst nach Diskussionen mit der Polizei aus dem Kessel.

Rund 40 Minuten nach der Einkesselung kündigte die Kantonspolizei in mehreren Durchsagen an, dass sie mit Personenkontrollen beginnen werde. Bild: keystone

Rund 40 Minuten nach der Einkesselung kündigte die Kantonspolizei in mehreren Durchsagen an, dass sie mit Personenkontrollen beginnen werde. Sie öffneten einen Ausgang bei der Kanzleistrasse, wo sich Freiwillige kontrollieren lassen und somit dem Kessel entkommen konnten.

Doch für die Zivilisten war die Situation schwer einzuordnen, wie die Betroffene weiter erzählt. Die Durchsagen der Polizei waren wegen des Lärms nicht zu hören. Nur ein «Nuscheln» hätte man mitbekommen. Die junge Frau versteckte sich hinter einem Container. Gummischrot traf sie in den Rücken, Atemwege und Augen wurden von Reizgas strapaziert.

Polizisten sichern den Bereich um die Kanzlei an der Nachdemonstration vom 1. Mai-Umzug. Bild: KEYSTONE

Arealverbot bis 5 Uhr morgens

Gegen 18.00 Uhr schaffte sie es durch die Personenkontrolle der Polizei. Sie habe nun Arealverbot im Kreis 1, 4 und 5, teilte ihr die Polizei mit. Bis am nächsten Tag um 5 Uhr morgens dürfe sie sich nicht in diesen Stadtteilen aufhalten – obwohl sie im Kreis 4 wohnt.

Ein anderer Augenzeuge berichtet gegenüber watson, dass die Polizei ihn angewiesen habe, die Stadt Zürich sofort zu verlassen und nach Hause (Kanton Aargau) zu gehen.

Gegen 19.00 Uhr drang die Polizei auf das Kanzleiareal ein und beendete die Demonstration. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Zivilisten das Gelände verlassen.

Laut der Polizei wurden zwei Personen bei dieser Aktion verletzt. Eine davon zog sich eine schwere Gesichtsverletzung zu. Augenzeugen berichten gegenüber watson, dass mehr Personen verletzt worden seien.

19 Personen wurden allein auf dem Kanzleiareal verhaftet. Darunter sieben Frauen und zwölf Männer. Die jüngste verhaftete Person ist 16 Jahre alt. 400 Personen wurden weggewiesen.

Auch in Basel wurde Umzug eingekesselt

Auch in Basel wurde der 1. Mai gross gefeiert. Unter dem Motto «Mehr Lohn, mehr Rente, Gleichstellung jetzt!» versammelten sich rund 1000 Personen und nahmen an der bewilligten Demonstration zum Tag der Arbeit teil.

Doch bereits kurz nach dem Start kesselte die Polizei den vorderen Teil des Umzugs ein und führte Personenkontrollen durch. Grund: «Wegen vermummten und mit Schutzmaterial ausgerüsteten Gruppierungen an der Spitze», wie die Kantonspolizei Basel gegenüber watson mitteilte. Daraufhin führte die Polizei auch hier Personenkontrollen durch.

Auch in Basel setzte die Polizei Reizgase und Gummischrot ein. Eine Person, die Reizstoff abbekommen hat, ist die Grossrätin Tonja Zürcher.

Mediensprecher der Kantonspolizei Basel, Adrian Plachesi, könne nicht im Einzelfall erklären, weshalb die Polizei bei einer bewilligten Demo ohne Ausschreitungen Gummischrot und Pfefferspray einsetze, wie er auf Anfrage sagt. Aber der Sprecher rechtfertigt das Vorgehen:

«Die Polizei hat immer die Möglichkeit, nach Abmahnung solche Zwangsmittel einzusetzen.»

Grosses Polizeiaufgebot auf den Strassen von Basel. Bild: keystone

Auch Kinder von Polizeieinsatz betroffen

Laut einem Blick-Reporter vor Ort sollen auch Kinder eingekesselt worden sein und Reizgas abbekommen haben. Der Mediensprecher von der Kantonspolizei Basel konnte watson vor Ort keine genauen Informationen darüber geben. Auch am nächsten Tag schweigt sich die Basler Polizei aus. Laut der Medienstelle haben sie «nicht nachgezählt, ob auch Kinder betroffen waren». Weiter sagt er, dass keine Kinder verarztet hätten werden müssen und man Rücksicht genommen hätte, wäre bekannt gewesen, dass Kinder vor Ort sind.

Zum Zeitpunkt der Einkesselung haben die Demonstrierenden in Basel friedlich demonstriert. Auch kam es zu diesem Zeitpunkt zu keinen Ausschreitungen, wie die Polizei gegenüber watson bestätigt. Das Ziel sei es gewesen, Personenkontrollen beim vermummten Teil der Demonstration durchzuführen und gefährliche Gegenstände zu entnehmen.

Die Einkesselung dauerte bis am frühen Abend – insgesamt sechs Stunden lang. Danach wurde der Umzug friedlich fortgesetzt.

Am Abend zog die Basler Polizei Bilanz: 317 Personen wurden kontrolliert und 22 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen 72 Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Drei Personen wurden nach dem Einsatz von Reizstoffen vor Ort durch die Sanität behandelt.