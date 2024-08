Spektakel am Nachthimmel: Helles Objekt mit langem Schweif über der Schweiz sichtbar

Mehr folgt in Kürze ...

Um was es sich genau handelt, ist derzeit unklar. Der Präsident der Astronomischen Gesellschaft Zürcher Unterland Fabian Mathis vermutet gegenüber dem «Blick» , dass es sich wohl nicht um ein natürliches Ereignis handelt. «Ich würde aufgrund der recht langsamen Geschwindigkeit und der Art der Defragmentierung auf abstürzenden Weltraumschrott oder Ähnliches tippen», sagt er.

Am Dienstagabend hat sich am Schweizer Nachthimmel ein Spektakel ereignet: Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, bewegte sich ein helles Objekt mit langem Schweif durch die Nacht. Das Objekt war grösser und um einiges langsamer unterwegs als eine Sternschnuppe: Laut einer watson-Redaktorin war das Objekt fast eine Minute lang zu sehen. Erst dann verglühte es.

