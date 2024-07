Wenn der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne positioniert ist, wird die Phase als Neumond bezeichnet. Bild: Shutterstock

Was ist eigentlich ein Neumond? Und wie oft tritt er auf?

Am 6. Juli 2024 um 00:57:20 Uhr Schweizer Zeit tritt der Neumond zum siebten Mal in diesem Jahr ein. Alles, was du zum Neumond wissen willst.

Was ist ein Neumond?

Die unterschiedlichen Mondphasen. Der Neumond ist hier rechts zu sehen. Bild: Shutterstock

Der Neumond ist das Gegenteil des Vollmonds. Wenn der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne positioniert ist, wird die Phase als Neumond bezeichnet – vereinfacht gesagt.

In dieser Phase ist allein die Nachtseite des Monds zu sehen, die von der Sonne nicht bestrahlt wird. Darum ist der Neumond dann nicht (oder nur mit speziellem Equipment) als Lichtgestalt am Himmel zu sehen. Erst etwa eineinhalb Tage nach dem astronomischen Termin des Neumonds ist wieder eine Mondsichel erkennbar, welche dann oftmals immer noch als Neumond bezeichnet wird.

In der Sprache der Astronomie hingegen wird diese Phase Neulicht genannt, umgekehrt wird die letzte Sichtbarkeit vor Neumond Altlicht genannt. Die Zeitspanne zwischen zwei Neumonden, welche rund 29,5 Tage dauert, wird Lunation genannt.

Wie lange dauert ein Neumond?

Der Neumond wird anhand der Position des Monds im Verhältnis zur Sonne berechnet. Da der Mond auf seiner Umlaufbahn um die Erde ständig in Bewegung ist, dauert der Neumond nur einen Moment lang. Zu sehen ist der Erdtrabant dann erst später, in der Zeitspanne des Neulichts, wenn er in einer Sichel erscheint.

Wie oft gibt es einen Neumond?

Normalerweise gibt es einen Neumond pro Monat. Wenn aber ein Neumond am 1. oder 2. Tag des jeweiligen Monats erscheint, kann es sein, dass es einen zweiten Neumond am Ende des Monats gibt. Geschieht dies, wird das auch als Schwarzer Mond bezeichnet (siehe unten).

Was ist der Schwarze Mond?

Wenn ein Mond zweimal im selben Monat vorkommt, wird das auch als Schwarzer Mond bezeichnet. Das wird im Jahr 2024 im Dezember als nächstes der Fall sein. Der Begriff wird allerdings auch oft verwendet, um den dritten Neumond einer Jahreszeit zu beschreiben. Der Ausdruck Schwarzer Mond ist aber kein astronomischer Begriff.

Wann ist in der Schweiz jeweils Neumond?

Bild: Shutterstock

Der Neumond zeigt sich dieses Jahr an folgenden Daten. Die Daten sind geozentrisch (das heisst auf den Erdmittelpunkt) bezogen:

Januar : Donnerstag, 11.01.2024 um 12:57:22 Uhr

: Donnerstag, um 12:57:22 Uhr Februar : Freitag, 09.02.2024 um 23:59:07 Uhr

: Freitag, um 23:59:07 Uhr März : Sonntag, 10.03.2024 um 10:00:22 Uhr

: Sonntag, um 10:00:22 Uhr April : Montag, 08.04.2024 um 20:20:48 Uhr

: Montag, um 20:20:48 Uhr Mai : Mittwoch, 08.05.2024 um 05:21:52 Uhr

: Mittwoch, um 05:21:52 Uhr Juni : Donnerstag, 06.06.2024 um 14:37:40 Uhr

: Donnerstag, um 14:37:40 Uhr Juli : Freitag, 06.07.2024 um 00:57:20 Uhr

: Freitag, um 00:57:20 Uhr August : Sonntag, 04.08.2024 um 13:12:59 Uhr

: Sonntag, um 13:12:59 Uhr September : Dienstag, 03.09.2024 um 03:55:31 Uhr

: Dienstag, um 03:55:31 Uhr Oktober : Mittwoch, 02.10.2024 um 20:49:12 Uhr

: Mittwoch, um 20:49:12 Uhr November : Freitag, 01.11.2024 um 13:47:05 Uhr

: Freitag, um 13:47:05 Uhr Dezember : Sonntag, 01.12.2024 um 07:21:21 Uhr

: Sonntag, um 07:21:21 Uhr Dezember: Montag, 30.12.2024 um 23:26:43 Uhr

Quelle der Daten: Bodensee Planetarium und Sternwarte



(ome)