Thomas Zeltner soll Präsident vom Roten Kreuz werden

Der 75-jährige Zeltner soll das Amt interimistisch ausführen und sein Engagement den Übergang zu einer langfristigen Lösung darstellen. Die bisherige Präsidentin, Barbara Schmid-Federer, war am Freitag vor einer Woche «aus gesundheitlichen Gründen» per sofort als SRK-Präsidentin zurückgetreten. Zuvor hatte die Trennung vom langjährigen Direktor Markus Mader für Unruhe beim Hilfswerk gesorgt. Beobachter sprachen von einem Machtkampf innerhalb des SRK.

Warum jetzt für Donald Trump gilt: Lock him up!

Rammstein passt Auftritt in München an – und Lindemann fällt kurz aus der Rolle

200 Schwäne feiern Drogenparty in Mohnfeld – und kommen in Entzugsklinik

Ukraine greift an: «Eine solche Bewegung an der Front hat es lange nicht gegeben»

Was die SVP im ZSC-Stadion vorhat

Die SVP geht in die heisse Wahlkampfphase. Am 1. Juli segnet sie am Sonderparteitag die Nachhaltigkeitsinitiative ab. Und am 26. August wagt die SVP Neues – mit einem grossen Auftritt im ZSC-Stadion.

Nun ist es so weit. Die SVP lanciert ihre seit längerem diskutierte Nachhaltigkeitsinitiative zur Zuwanderung unter dem Titel «Keine 10-Millionen-Schweiz». Am Samstag, 1. Juli, soll am Sonderparteitag in Küssnacht am Rigi SZ der Startschuss fallen für die Initiative.