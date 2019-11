Schweiz

«Nacktselfie-Affäre»: Wigdorovits-Prozess in Biel wird fortgesetzt



Bild: KEYSTONE

Der Prozess gegen den Zürcher PR-Berater Sacha Wigdorovits am Regionalgericht in Biel wird fortgesetzt. Der Richter wies am Dienstag einen Antrag von Wigdorovits' Anwalt ab, den Prozess wegen mangelnder Prozessvoraussetzungen abzusagen.

Richter Nicolas Wuillemin sagte nach der Beratung des Antrags, der von Anwalt Valentin Landmann ins Feld geführte Artikel des Strafgesetzbuches könne hier nicht zur Anwendung kommen. Auch sei die Anklageschrift zwar nicht in allen Teilen ausführlich, aber die Anklage sei präzis.

Bild: Screenshot srf

Wigdorovits steht wegen des Vorwurfs der versuchten Nötigung, eventuell der Anstiftung oder der Gehilfenschaft dazu, vor Gericht. Eine Berner Staatsanwältin wirft ihm auch Aufbewahrung, Auswertung, Zugänglichmachen und Kenntnisgabe von unbefugt aufgenommenen Gesprächen vor. Dies im Zusammenhang mit der sogenannten «Nacktselfie-Affäre» rund um die Kontakte des früheren Badener Stadtammann und Nationalrats Geri Müller mit einer Frau aus dem Kanton Bern. (aeg/sda)

