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Brand in Dättwil AG: Feuerwehrmann wegen Hitze verletzt

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In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen.Bild: zvg/chmedia

Brand in Dättwil AG: Feuerwehrmann muss wegen Hitze medizinisch versorgt werden

In Dättwil im Kanton Aargau ist am Mittwoch eine Turnhalle einer Primarschule in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar. Turnhalle, Aula und weitere Räume bleiben für längere Zeit unbenutzbar.
30.07.2026, 12:1930.07.2026, 12:19

In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Alertswiss hatte um 15.15 Uhr eine Meldung publiziert, damit die Leute in der Umgebung wegen starker Rauchentwicklung alle Türen und Fenster schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten konnten.

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Wie die Stadt Baden am Donnerstag mitteilt, entstand an der Turnhalle mit Aula erheblicher Schaden. Das ganze Ausmass konnte noch nicht erfasst werden. Turnhalle, Aula und weitere Räume können aber für längere Zeit nicht benutzt werden. Wie lange, ist noch unklar.

Video: watson/CH Media

Als das Feuer ausbrach, befand sich niemand in der Turnhalle. Ein Feuerwehrmann musste jedoch wegen der Hitze medizinisch betreut werden. Er habe am späteren Abend zur Truppe zurückkehren können, heisst es in der Mitteilung.

Die angrenzenden Gebäude der Schulanlage und des ZEKA waren vom Brand nicht betroffen. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Währenddessen bleibt das Areal gesperrt. (vro/sda)

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Fretless Guy
29.07.2026 17:15registriert Juli 2018
In einem andere Beitrag wird über den Dresscode diskutiert... Schaut euch das Bild an, hier wird nicht diskutiert. 😉 Ich habe grossen Respekt vor diesen Menschen, egal ob freiwillige Feuerwehren, oder Profis. Ich hoffe sie bekommen genügend Glace und zu Trinken von Seiten der Gemeinde oder der Bevölkerung. Einfach aus Dankbarkeit und Wertschätzung für die wertvolle Arbeit auch unter Extrembedingungen.
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