In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Bild: zvg/chmedia

Brand in Dättwil AG: Feuerwehrmann muss wegen Hitze medizinisch versorgt werden

In Dättwil im Kanton Aargau ist am Mittwoch eine Turnhalle einer Primarschule in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar. Turnhalle, Aula und weitere Räume bleiben für längere Zeit unbenutzbar.

Mehr «Schweiz»

In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Alertswiss hatte um 15.15 Uhr eine Meldung publiziert, damit die Leute in der Umgebung wegen starker Rauchentwicklung alle Türen und Fenster schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten konnten.

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Wie die Stadt Baden am Donnerstag mitteilt, entstand an der Turnhalle mit Aula erheblicher Schaden. Das ganze Ausmass konnte noch nicht erfasst werden. Turnhalle, Aula und weitere Räume können aber für längere Zeit nicht benutzt werden. Wie lange, ist noch unklar.

Video: watson/CH Media

Als das Feuer ausbrach, befand sich niemand in der Turnhalle. Ein Feuerwehrmann musste jedoch wegen der Hitze medizinisch betreut werden. Er habe am späteren Abend zur Truppe zurückkehren können, heisst es in der Mitteilung.

Die angrenzenden Gebäude der Schulanlage und des ZEKA waren vom Brand nicht betroffen. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Währenddessen bleibt das Areal gesperrt. (vro/sda)