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Stadler Rail erhält Auftrag für 45 Hybridlokomotiven in Kanada

Stadler Rail erhält Auftrag für 45 Hybridlokomotiven in Kanada

30.07.2026, 09:2330.07.2026, 09:23

Stadler Rail hat mit VIA Rail Canada einen Vertrag über die Lieferung von 45 Hybridlokomotiven für den Personenverkehr abgeschlossen. Der Auftrag umfasst zudem eine 20-jährige Vereinbarung für technische Unterstützung und Ersatzteilversorgung.

Stadler Rail Kanada
Stadler Rail liefert 45 Lokomotiven nach Kanada.Bild: stadler rail

Stadler spricht in einer Medienmitteilung vom Donnerstag von einem «bedeutenden Meilenstein» für das Unternehmen. Ein Auftragsvolumen wird in der Mitteilung nicht genannt.

Die neuen Züge würden für die anspruchsvollen klimatischen Bedingungen Kanadas entwickelt – einschliesslich für Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius. Die Lokomotiven kombinieren eine diesel-elektrische Technologie mit einem batteriegestützten Traktionssystem. (dab/sda/awp)

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