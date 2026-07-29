Hier warnt der Bund vor starker Rauchentwicklung. bild: alertswiss

Starke Rauchentwicklung in Dättwil AG – Alertswiss warnt nach Turnhallen-Brand

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Der Bund warnt am Mittwochnachmittag vor starker Rauchentwicklung nach einem Brand in Dättwil AG. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», heisst es in einer Alertswiss-Meldung.

Es kam zu einem Brand bei einer Turnhalle, bestätigt die Kantonspolizei Aargau gegenüber 20 Minuten. Nach aktuellem Kenntnisstand befinde sich niemand im Gebäude. Weitere Details sind noch unklar. (hkl)

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