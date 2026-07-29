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Dättwil AG: Rauchentwicklung – Alertswiss warnt nach Turnhallen-Brand

Hier warnt der Bund vor starker Rauchentwicklung.
Hier warnt der Bund vor starker Rauchentwicklung.bild: alertswiss

Starke Rauchentwicklung in Dättwil AG – Alertswiss warnt nach Turnhallen-Brand

29.07.2026, 15:3429.07.2026, 15:34

Der Bund warnt am Mittwochnachmittag vor starker Rauchentwicklung nach einem Brand in Dättwil AG. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», heisst es in einer Alertswiss-Meldung.

Es kam zu einem Brand bei einer Turnhalle, bestätigt die Kantonspolizei Aargau gegenüber 20 Minuten. Nach aktuellem Kenntnisstand befinde sich niemand im Gebäude. Weitere Details sind noch unklar. (hkl)

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