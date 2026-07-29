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UBS übertrifft mit Quartalsgewinn von 2,8 Mrd US-Dollar Erwartungen

FILE - The logo of Swiss bank UBS is fixed on a building where the bank has offices in Frankfurt, Germany, Nov. 8, 2022. (AP Photo/Michael Probst, File) Switzerland Credit Suisse Money Laundering
Die Zahlen fielen über den Erwartungen aus.Bild: Keystone

UBS übertrifft mit Quartalsgewinn von 2.8 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen

Die UBS hat im zweiten Quartal 2026 klar mehr verdient. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Zuge der Diskussion über schärfere Kapitalanforderungen ist die Grossbank mit ihrem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe allerdings zurückhaltend.
29.07.2026, 06:5229.07.2026, 06:57

Der Konzerngewinn erreichte laut Mitteilung vom Mittwoch in den Monaten April bis Juni 2.80 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr. Dabei fiel ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg, so dass es vor Steuern im Vorjahresvergleich deutlich mehr waren, nämlich 3.59 Milliarden und damit 64 Prozent mehr.

Um Restrukturierungskosten bereinigt blieb ein Vorsteuergewinn von 3.89 Milliarden (+45 %). Die Erträge der Bank stiegen derweil um 13 Prozent auf 13.70 Milliarden Dollar an, während der Aufwand mit 9.99 Milliarden um 2,4 Prozent zunahm.

Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit bei 72,9 Prozent, auf bereinigter Basis war der Wert mit 70,0 Prozent etwas besser. Mit den Zahlen hat die grösste Schweizer Bank die Markterwartungen einmal mehr übertroffen.

GWM-Nettoneugeld von 35,5 Mrd

Im Kerngeschäft – in der globalen Vermögensverwaltung – konnte die Grossbank weitere Kundengelder akquirieren. Der Nettoneugeldzufluss belief sich in dem Bereich auf 35.5 Milliarden Dollar. Damit verwaltete die UBS per Mitte Jahr über alle Bereiche der Gruppe hinweg Vermögen in der Höhe von 7326 Milliarden nach 6881 Milliarden Ende März.

Zudem machte die UBS bei der Integration der vor drei Jahren übernommenen Credit Suisse weitere Fortschritte. Der Abschluss zum Jahresende sei auf gutem Weg, schreibt die Bank dazu. Mehr als 90 Prozent der alten Anwendungen würden nicht mehr genutzt, und rund 70 Prozent seien bereits vollständig ausser Betrieb genommen.

Mit Blick in die Zukunft gibt sich die UBS wie gewohnt eher zurückhaltend: «Zu Beginn des dritten Quartals bleibt das Marktumfeld insgesamt konstruktiv, unterstützt durch eine solide Kundenaktivität, eine zunehmend breit abgestützte Marktführerschaft sowie eine historisch hohe Dispersion am Aktienmarkt», heisst es. Gleichzeitig würden die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und die volatilen Energiepreise zu Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Inflations- und Zinsentwicklung führen.

Aktienrückkäufe in den nächsten 3 Monaten

Es soll ausserdem ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet werden, das bis spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2027 Rückkäufe im Wert von 3 Milliarden vorsieht. In den nächsten 3 Monaten sollen in diesem Zusammenhang Aktien für 1 Milliarde US-Dollar zurückgekauft werden. Bis zum 17. Juli 2026 hatte die UBS 2026 Aktien im Wert von rund 2.3 Milliarden Dollar zurückgekauft. (awp/sda)

UBS sieht sich auf Kurs für Abschluss der CS-Integration Ende 2026
Die Grossbank UBS sieht sich auf Kurs, die Integration der Credit Suisse plangemäss «im Wesentlichen» abzuschliessen. Die angepeilten Kosteneinsparungen hat sie bis Mitte 2026 zum grossen Teil bereits erreicht. Die Bank habe nun die letzte Phase der Integration begonnen, teilte sie am Mittwoch anlässlich der Publikation der Halbjahreszahlen mit. Nachdem per Ende März 2026 alle früheren Credit Suisse-Kundenkonten überführt worden seien, würden nun per Ende Juni 2026 mehr als 90 Prozent der alten stillzulegenden Informatik-Anwendungen der CS nicht mehr genutzt, heisst es. Rund 70 Prozent davon seien bereits vollständig ausser Betrieb genommen worden. Im zweiten Quartal hat die UBS weitere Einsparungen von brutto 1,1 Milliarden Dollar erreicht. Damit lagen die gesamten bisher erzielten Einsparungen per 1. Halbjahr 2026 laut den Angaben bei brutto 12,6 Milliarden Dollar. Das entspricht mehr als 90 Prozent der insgesamt angestrebten Kosteneinsparungen. Bis Ende 2026 hat sich die Grossbank jährliche Kosteneinsparungen von 13,5 Milliarden Dollar gegenüber dem kombinierten Kostenniveau von UBS und Credit Suisse im Jahr 2022 zum Ziel gesetzt.
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