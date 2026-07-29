Entwarnung nach Brand in Turnhalle von Primarschule in Dättwil AG

In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Bild: zvg/chmedia

Entwarnung nach Brand in Turnhalle in Dättwil AG

In Dättwil im Kanton Aargau ist am Mittwoch eine Turnhalle einer Primarschule in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Nun gibt es Entwarnung.

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In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Alertswiss hatte um 15.15 Uhr eine Meldung publiziert, damit die Leute in der Umgebung wegen starker Rauchentwicklung alle Türen und Fenster schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten konnten.

Diese Warnung wurde in der Nacht zum Donnerstag aufgehoben. (sda)