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Entwarnung nach Brand in Turnhalle von Primarschule in Dättwil AG

brand dättwill
In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen.Bild: zvg/chmedia

Entwarnung nach Brand in Turnhalle in Dättwil AG

In Dättwil im Kanton Aargau ist am Mittwoch eine Turnhalle einer Primarschule in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Nun gibt es Entwarnung.
29.07.2026, 15:3430.07.2026, 00:42

In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Alertswiss hatte um 15.15 Uhr eine Meldung publiziert, damit die Leute in der Umgebung wegen starker Rauchentwicklung alle Türen und Fenster schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten konnten.

Diese Warnung wurde in der Nacht zum Donnerstag aufgehoben. (sda)

Video: watson/CH Media
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Fretless Guy
29.07.2026 17:15registriert Juli 2018
In einem andere Beitrag wird über den Dresscode diskutiert... Schaut euch das Bild an, hier wird nicht diskutiert. 😉 Ich habe grossen Respekt vor diesen Menschen, egal ob freiwillige Feuerwehren, oder Profis. Ich hoffe sie bekommen genügend Glace und zu Trinken von Seiten der Gemeinde oder der Bevölkerung. Einfach aus Dankbarkeit und Wertschätzung für die wertvolle Arbeit auch unter Extrembedingungen.
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