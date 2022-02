So hat deine Gemeinde abgestimmt



Vier Vorlagen standen am Abstimmungssonntag zur Debatte: Das Tabakwerbeverbot wurde angenommen, die Medienförderung, das Tierversuchsverbot und die Abschaffung der Stempelsteuer abgelehnt. Wie in deiner Gemeinde abgestimmt wurde, siehst du in den Grafiken unten.

Tierversuchsverbot

Tabakwerbeverbot

Abschaffung der Stempelsteuer

Mediengesetz

(red)