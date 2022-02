Tabakwerbung soll Jugendliche und Kinder nicht mehr erreichen dürfen – so will es diese Initiative.

Tabakwerbung soll Jugendliche und Kinder nicht mehr erreichen dürfen – so will es diese Initiative. Bild: KEYSTONE

Die Initiative will Tierversuche in der Schweiz komplett verbieten. Forschende sollen ihre Medikamente nicht mehr an Menschen und Tieren testen dürfen und zusätzlich dürfen auch keine Produkte mehr importiert werden, die mittels solcher Versuche entwickelt wurden. Weitere Details im Video:

Sind Tierversuche moralisch noch vertretbar? Diese Volksinitiative will sie in der Schweiz verbieten.

Sind Tierversuche moralisch noch vertretbar? Diese Volksinitiative will sie in der Schweiz verbieten. Bild: AP

Bund und Parlament wollen Schweizer Medien stärker fördern und so dem Zeitungssterben entgegenwirken. Dafür sollen jährlich etwa 150 Millionen Franken mehr in diese Unterstützung fliessen. Dagegen haben Gegner das Referendum ergriffen. Die komplette Erklärung hier:

Die Umfragen sehen die Gegner des Gesetzes im Vorteil. Sie lagen in allen Wellen mehr oder weniger deutlich vor den Befürwortern der Abschaffung. Die Unentschlossenheit blieb aber bis zuletzt hoch, es könnte also doch noch eine Überraschung geben.

Bei der Abstimmung am Sonntag geht es um ganz unterschiedliche Bereiche. Betroffen sind die Steuern, die Medien, Tiere und die Tabakindustrie. Kurzerklärungen zu den vier Vorlagen, wie die Prognosen aussehen und die Resultate findest du hier in kompakter Form:

Am 13. Februar 2022 finden in der Schweiz Abstimmungen statt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm: das Gesetz über die Stempelabgabe, das Mediengesetz, sowie Volksinitiativen zum Tierversuchsverbot und Tabakwerbeverbot. Hier findest du alle Umfragen, Informationen und Resultate des Abstimmungssonntages.

