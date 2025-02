Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Demo gegen Rechts». Bild: keystone

200 versammeln sich in Einsiedeln SZ zum Protest gegen Weidel

Zweihundert Personen haben sich am Samstagnachmittag in Einsiedeln SZ versammelt, um «gegen Rechts» und die deutsche Politikerin Alice Weidel zu demonstrieren. Weidel kandidiert für die AfD für das deutsche Bundeskanzleramt und wohnt auch in Einsiedeln.

Die Alternative für Deutschland (AfD) wird vom deutschen Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuft. «Weidel raus» hiess es auf Plakaten. Die Demonstrierenden riefen auf dem Dorfplatz «Nazis raus» und wurden dafür von mehreren Dutzend Zuschauern ausgebuht.

Die 46-jährige Bundestagsabgeordnete Weidel wohnt seit 2018 mit ihrer Partnerin und zwei Kindern im Bezirk Einsiedeln. Ihren Hauptwohnort hat sie nach eigenen Angaben in Überlingen.

Die Organisation «Mass-Voll» war ebenfalls auf dem Dorfplatz aufgetaucht, um gegen die Kundgebung zu demonstrieren. Sie wurde aber von der Polizei weggeleitet.

(sda)